На Хесронщині ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку і вбив жінку

Цитата

"Через російський обстріл Козацького постраждали місцеві мешканці. Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям. У 45-річної жінки – множинні уламкові поранення. Її шпиталізували, лікарі надають потерпілій необхідну допомогу", - повідомив Прокудін.

Доповнення

За минулу добу російські війська по Херсонській області здійснили 77 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БпЛА. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківщина: ворог весь день гатить по Куп‘янську та Вовчанську. Є загиблий, поранені, численні пошкодження