На Хесронщині ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку і вбив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ворожий обстріл Козацького на Херсонщині. Прицільним пострілом танку по житловому будинку вбито жінку. Ще одну постраждалу ушпиталено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Через російський обстріл Козацького постраждали місцеві мешканці. Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям. У 45-річної жінки – множинні уламкові поранення. Її шпиталізували, лікарі надають потерпілій необхідну допомогу", - повідомив Прокудін.
Доповнення
За минулу добу російські війська по Херсонській області здійснили 77 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БпЛА. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківщина: ворог весь день гатить по Куп‘янську та Вовчанську. Є загиблий, поранені, численні пошкодження