окупанти випустили по Херсону 14 снарядів за добу, 1 людина загинула, 1 – поранена
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. За минулу добу російські війська по Херсонській області здійснили 77 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що по Херсону ворог випустив 14 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні.
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Уночі 20 серпня ворог завдав артилерійських ударів по Очакові та Очаківській громаді, а також - по каналу Дніпровсько-Бузького лиману.
Також увечері 19 серпня росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Постраждала 74-річна жінка. Її госпіталізували з осколковими пораненнями.
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