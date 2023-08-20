Ворог вночі обстріляв Очаків з артилерії – Віталій Кім
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Уночі ворог завдав артилерійських ударів по Очакові та Очаківській громаді, а також - по каналу Дніпровсько-Бузького лиману. За попередніми даними, без постраждалих. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Зазначається, що у Миколаївському районі вчора, 19 серпня, о 14:18, 16:22 та сьогодні 20 серпня, о 04:01 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади та каналу Дніпровсько-Бузького лиману. Постраждалих немає.
Також вчора вдень, 19 серпня, о 15:10, 15:15, 15:29 та сьогодні, 20 серпня, о 04:18 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, ввечері ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. Постраждала 74-річна жінка. Її госпіталізували з осколковими пораненнями.
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