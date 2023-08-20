У небі над Миколаївщиною ППО збила ворожий дрон "Мерлін" – Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Безпілотна розвідка ворога була активна цієї ночі, один безпілотник оперативно-тактичного рівня типу Мерлін був знищений над Миколаївщиною. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.
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Вона наголосила, що рівень ракетної загрози високий, росіяни вивели у море підводний ракетоносій.
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"Зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі 9 кораблів, один підводний з 4 ракетами "Калібр" готові і споряджені для пуску по території України. Тому рівень загрози оцінюємо як високий, хоча тактична і стратегічна авіація цієї ночі не була активна", - зазначила речниця ОК "Південь".
Нагадаємо
Напередодні Сили оборони Півдня прозвітували, що росія вивела у Чорне море один ракетоносій із боєзапасом 4 крилаті ракети типу «Калібр».
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