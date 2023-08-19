У Чорному морі один підводний ракетоносій рф, споряджений чотирма "Калібрами" – Сили оборони Півдня
Київ • УНН
КИЇВ.19 серпня. УНН. Сили оборони Півдня прозвітували про оперативну обстановку 19 серпня станом на 23.00. За їхніми даними активності стратегічної авіації не фіксується, однак росія вивела у Чорне море один ракетоносій із боєзапасом 4 крилаті ракети типу «Калібр», передає УНН.
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Зазначається, що тактична авіація до цього часу вже налітала своє, однак може активізуватися ближче до світанку по прифронтових областях.
Пусків ударних БпЛА типу Shahed-136 у південному напрямку не відмічено.
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один підводний ракетоносій, споряджений чотирма "Калібрами".
Рівень ракетної небезпеки оцінюється як високий.
Цитата
«Але без зайвої паніки, із розумінням і усвідомленням стану справ. При сигналі тривоги - безпека понад усе. Може бути чутно нашу роботу, але ж ми тренуємось, щоб бути завжди напоготові», — йдеться у повідомленні.
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