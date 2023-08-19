Один український літак одночасно атакують до 9 російських – Олещук

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«Наші літаки, коли йдуть на удар, вони щохвилини обстрілюються. Під час завдання щоразу по нашому пілоту йде від 5 до 9 літаків різних типів (ворожих - ред.). Обстріли йдуть як із землі, так і повітря», – повідомив командувач Повітряних сил.

Олещук додав, що наш літак не встигає піднятися з аеродрому, як вже знаходиться у зоні поразки винищувача противника.

Нагадаємо, в ефірі телемарафону "Єдині новини" Олещук також повідомив, що для українських військових основна загроза щодо авіації противника – це літак типу Су-35. Щоб його знищити, достатньо ланки літаків типу F-16 або Gripen.

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