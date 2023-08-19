F-16 був в Україні, ми проводили навчання - командувач Повітряних сил

Цитата

“Літак F-16 він був в Україні, він сідав на наших аеродромах. ми проводили спільне навчання з пілотами F-16 і у нас є досвід експлуатації літака”, - заявив Олещук.

Він спростував чутки про слабку передню стінку літака, через що F-16 не здатен буде сідати на аеродром. За словами Миколи Олещука, жодних проблем з посадкою та зльотом винищувачів в Україні не буде. До того ж, Україна готує всю необхідну інфраструктуру для цього.

"Ми займаємось підготовкою наших злітно-посадкових смуг, проводимо реконструкцію, покращуємо покриття, покращуємо інфраструктуру, будуємо нові захисні споруди. З моменту набуття Україною літаків, ми зможемо прийняти їх в Україні", — розповів командувач Повітряних сил.

Нагадаємо

Сполучені Штати дали "зелене світло" для Нідерландів та Данії щодо поставок винищувачів F-16 для України.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах західного зразку F-16. Втім, Україна отримає літаки після детальної підготовки льотчиків і технічного персоналу.