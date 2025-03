Резніков повідомив про "чудові новини" щодо F-16 для України

Цитата

«Чудові новини від наших друзів із Сполучених Штатів! Є зелене світло для Нідерландів і Данії на поставку F-16 в Україну після завершення навчання наших пілотів. Україна довела, що неможливе дійсно можливо», — написав Резніков.

Резніков відзначив, що українські військові довели, що вони наповнені швидко навчаються. Міністр подякував усім партнерам і друзям у Сполучених Штатах, Нідерландах і Данії.

Great news from our friends in the United States!

There is a green light for the Netherlands and Denmark to deliver F-16s to Ukraine after our pilots complete their training.

Ukraine has proven that the impossible is indeed possible.

Our military has proven it is filled with fast…

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 18, 2023

17 серпня агентство Reuters із посиланням на американського чиновника, повідомило, що Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів для захисту від російських загарбників.

Після цього, Данія офіційно підтвердила, що США схвалили відправку F-16 Україні. Потім Нідерланди, слідом за Данією, підтвердили схвалення відправки F-16 Україні.

