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Резніков повідомив про "чудові новини" щодо F-16 для України

Резніков повідомив про "чудові новини" щодо F-16 для України

Київ • УНН

 • 1344871 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сполучені Штати дали "зелене світло" для Нідерландів та Данії щодо поставок винищувачів F-16 для України. Але це станеться після того, як українські пілоти завершать навчання на цих літаках. Про таку новину повідомив міністр оборони України Олексій Резніков увечері в п’ятницю, 18 серпня, передає УНН.

Цитата

«Чудові новини від наших друзів із Сполучених Штатів! Є зелене світло для Нідерландів і Данії на поставку F-16 в Україну після завершення навчання наших пілотів. Україна довела, що неможливе дійсно можливо», — написав Резніков.

Деталі

Резніков відзначив, що українські військові довели, що вони наповнені швидко навчаються. Міністр подякував усім партнерам і друзям у Сполучених Штатах, Нідерландах і Данії.

Great news from our friends in the United States!
There is a green light for the Netherlands and Denmark to deliver F-16s to Ukraine after our pilots complete their training.
Ukraine has proven that the impossible is indeed possible.
Our military has proven it is filled with fast…

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 18, 2023

Нагадаємо

17 серпня агентство Reuters із посиланням на американського чиновника, повідомило, що Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів для захисту від російських загарбників.

Після цього, Данія офіційно підтвердила, що США схвалили відправку F-16 Україні. Потім Нідерланди, слідом за Данією, підтвердили схвалення відправки F-16 Україні. 

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