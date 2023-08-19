Резніков повідомив про "чудові новини" щодо F-16 для України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сполучені Штати дали "зелене світло" для Нідерландів та Данії щодо поставок винищувачів F-16 для України. Але це станеться після того, як українські пілоти завершать навчання на цих літаках. Про таку новину повідомив міністр оборони України Олексій Резніков увечері в п’ятницю, 18 серпня, передає УНН.
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«Чудові новини від наших друзів із Сполучених Штатів! Є зелене світло для Нідерландів і Данії на поставку F-16 в Україну після завершення навчання наших пілотів. Україна довела, що неможливе дійсно можливо», — написав Резніков.
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Резніков відзначив, що українські військові довели, що вони наповнені швидко навчаються. Міністр подякував усім партнерам і друзям у Сполучених Штатах, Нідерландах і Данії.
Great news from our friends in the United States!
There is a green light for the Netherlands and Denmark to deliver F-16s to Ukraine after our pilots complete their training.
Ukraine has proven that the impossible is indeed possible.
Our military has proven it is filled with fast…
Нагадаємо
17 серпня агентство Reuters із посиланням на американського чиновника, повідомило, що Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів для захисту від російських загарбників.
Після цього, Данія офіційно підтвердила, що США схвалили відправку F-16 Україні. Потім Нідерланди, слідом за Данією, підтвердили схвалення відправки F-16 Україні.
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