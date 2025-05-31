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Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння
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Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

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Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

Київ • УНН

 • 2484 перегляди

Лікарка розповіла про вплив куріння на серце, дихання, репродуктивну систему та ризик раку. ВООЗ констатує, що 90% смертей від раку легень пов'язані з курінням.

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

Сьогодні, 31 травня відзначається Всесвітній день без тютюну. Терапевтка медичного дому Odrex Євгенія Сліворська розповіла журналісту УНН про те, які проблеми зі здоров'ям виникають через куріння.

Поширеність куріння в Україні та світі

Центр громадського здоров'я повідомляв, що згідно з опитуванням КМІС у лютому - березні 2025 року спостерігається відновлення тенденції до зростання споживання тютюну та нікотину. Так, 31% українців вживають нікотинові або тютюнові вироби, з них 27% щоденно, 4% - епізодично. В опитування зазначалося, що традиційно більше курять чоловіки - 41%, а жінок 16%.

Також повідомлялося, що опитування демонструє, що найбільш значуще зростання споживання тютюнових та нікотинових виробів фіксувалося серед молодого населення віком 18-39 років - 45% (у 2024 році - 33%).

ВООЗ повідомляла у лютому 2025 року, що згідно з оцінками, порівняно з 2005 роком кількість людей, які вживають тютюн зменшилася на 118 млн осіб.

Вживати тютюн продовжує близько 1,3 млрд людей у світі.

Вплив куріння на серцево-судинну систему та органи дихання

Сліворська розповіла УНН, що куріння є одним з факторів, що призводять або погіршують серцево-судинні захворювання, які своєю чергою спричиняють кожну четверту смерть.

За оцінкою МОЗ, у середньому від куріння помирає близько 130 тисяч українців щороку. Це відбувається за рахунок таких процесів: дисбаланс в обміні жирів за рахунок підвищення "поганого" холестерину, які своєю чергою пошкоджують клітини, що вистилають кровоносні судини, збільшується утворення атеросклеротичних бляшок в кровоносних судинах та викликають потовщення і звуження кровоносних судин

- пояснила Сліворська.

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Вплив куріння на репродуктивне здоров’я жінок та чоловіків

Терапевтка повідомила, що у чоловіків віком 30–40 років куріння підвищує ризик еректильної дисфункції приблизно на 50%.

Нікотин звужує артерії, зменшуючи кровотік і артеріальний тиск, а також пошкоджує кровоносні судини, спричиняючи їхню дегенерацію. З часом цей ефект посилюється і погіршує еректильну функцію

- сказала Сліворська.

У жінок за її словами, куріння знижує ймовірність настання бажаної вагітності та значно підвищує ризик розвитку вад плоду - аж до важких патологій.

Ризики розвитку онкологічних захворювань через куріння

Куріння спричиняє щонайменше 16 різних типів раку й є основною причиною раку легенів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 90% смертей від раку легенів у світі пов’язані саме з курінням. На ризик розвитку раку впливають як кількість викурених сигарет, так і тривалість куріння. Чим більше і довше ви курите, тим вищий ризик. Тож чим раніше ви кинете - тим більше шансів на здорове і довге життя

- розповіла Сліворська.

Яка шкода від пасивного куріння?

Терапевтка зазначила, що пасивне куріння - це вдихання диму від тютюнових виробів, зокрема сигарет, сигар, електронних сигарет або кальянів. Вдихати його можуть люди, які перебувають поруч із курцем, адже дим поширюється не лише з тютюнового виробу, а й з видиху курця.

В Україні, на жаль, відсутня точна статистика щодо кількості людей, які страждають від наслідків пасивного куріння. У США, за оцінками, щороку пасивне куріння спричиняє близько 34 000 смертей від ішемічної хвороби серця та понад 8 000 смертей від інсульту серед некурців. Люди, які не палять, але регулярно вдихають тютюновий дим удома або на роботі, мають на 25–30% вищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань

- повідомила терапевтка.

Ініціатив у сфері контролю над тютюном в Україні

Центр громадського здоров'я заявив УНН, що у сфері контролю над тютюном Україна досягла значного прогресу з моменту ратифікації рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ).

У 2021 році Верховна Рада ухвалила комплексний антитютюновий закон, який посилив захист населення від шкоди тютюнових та нікотинових виробів. Закон заборонив куріння у всіх громадських місцях, включаючи електронні сигарети та пристрої для нагрівання тютюну, запровадив графічні медичні попередження на 65% площі пачки, обмежив рекламу та продаж ароматизованих виробів і ввів регулювання для новітніх тютюнових продуктів

- нагадали в ЦГЗ.

МОЗ та ЦГЗ системно проводить інформаційні кампанії з профілактики куріння, а також забезпечує доступ до безоплатних сервісів для тих, хто хоче кинути курити. Центр громадського здоров’я долучений не тільки до заходів профілактики тютюнокуріння, інформування населення та зниження впливу цього фактору ризику на здоров’я, а також активно спрямовує свої зусилля на громадський моніторинг дотримання антитютюнового законодавства.

"На сьогодні, в Україні 12 регіонів мають розроблені стратегії з контролю над тютюном та активно впроваджується роботу в даному напрямку", - інформує ЦГЗ.

Також повідомляється, що працює сервіс "Я кидаю курити" - перший професійний державний ресурс, який було розроблено для безоплатної допомоги з відмови від куріння. На сайті можна дізнатись про 6 основних методів відмови від куріння, пройти тести, щоб визначити рівень фізичної залежності від нікотину та причини, які мотивують кинути курити. Результати таких тестів та інша інформація на сайті допоможуть курцю краще зрозуміти природу своєї залежності, що полегшить процес відмови від сигарет. Сайт також допоможе скласти індивідуальний покроковий план відмови від куріння і зрозуміти, як боротись з "нікотиновою ломкою".

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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