Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Терапевт медицинского дома Odrex Евгения Сливорская рассказала журналисту УНН о том, какие проблемы со здоровьем возникают из-за курения.

Распространенность курения в Украине и мире

Центр общественного здоровья сообщал, что согласно опросу КМИС в феврале - марте 2025 года наблюдается восстановление тенденции к росту потребления табака и никотина. Так, 31% украинцев употребляют никотиновые или табачные изделия, из них 27% ежедневно, 4% - эпизодически. В опросе отмечалось, что традиционно больше курят мужчины - 41%, а женщин 16%.

Также сообщалось, что опрос демонстрирует, что наиболее значительный рост потребления табачных и никотиновых изделий фиксировался среди молодого населения в возрасте 18-39 лет - 45% (в 2024 году - 33%).

ВОЗ сообщала в феврале 2025 года, что согласно оценкам, по сравнению с 2005 годом количество людей, употребляющих табак, уменьшилось на 118 млн человек.

Употреблять табак продолжает около 1,3 млрд человек в мире.

Влияние курения на сердечно-сосудистую систему и органы дыхания

Сливорская рассказала УНН, что курение является одним из факторов, приводящих или ухудшающих сердечно-сосудистые заболевания, которые в свою очередь вызывают каждую четвертую смерть.

По оценке Минздрава, в среднем от курения умирает около 130 тысяч украинцев ежегодно. Это происходит за счет таких процессов: дисбаланс в обмене жиров за счет повышения "плохого" холестерина, которые в свою очередь повреждают клетки, выстилающие кровеносные сосуды, увеличивается образование атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах и вызывают утолщение и сужение кровеносных сосудов - пояснила Сливорская.

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Влияние курения на репродуктивное здоровье женщин и мужчин

Терапевт сообщила, что у мужчин в возрасте 30-40 лет курение повышает риск эректильной дисфункции примерно на 50%.

Никотин сужает артерии, уменьшая кровоток и артериальное давление, а также повреждает кровеносные сосуды, вызывая их дегенерацию. Со временем этот эффект усиливается и ухудшает эректильную функцию - сказала Сливорская.

У женщин по ее словам, курение снижает вероятность наступления желаемой беременности и значительно повышает риск развития пороков плода - вплоть до тяжелых патологий.

Риски развития онкологических заболеваний из-за курения

Курение вызывает не менее 16 различных типов рака и является основной причиной рака легких. По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% смертей от рака легких в мире связаны именно с курением. На риск развития рака влияют как количество выкуренных сигарет, так и продолжительность курения. Чем больше и дольше вы курите, тем выше риск. Поэтому чем раньше вы бросите - тем больше шансов на здоровую и долгую жизнь - рассказала Сливорская.

Какой вред от пассивного курения?

Терапевт отметила, что пассивное курение - это вдыхание дыма от табачных изделий, в частности сигарет, сигар, электронных сигарет или кальянов. Вдыхать его могут люди, которые находятся рядом с курильщиком, ведь дым распространяется не только из табачного изделия, но и из выдоха курильщика.

В Украине, к сожалению, отсутствует точная статистика относительно количества людей, страдающих от последствий пассивного курения. В США, по оценкам, ежегодно пассивное курение вызывает около 34 000 смертей от ишемической болезни сердца и более 8 000 смертей от инсульта среди некурящих. Люди, которые не курят, но регулярно вдыхают табачный дым дома или на работе, имеют на 25-30% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний - сообщила терапевт.

Инициативы в сфере контроля над табаком в Украине

Центр общественного здоровья заявил УНН, что в сфере контроля над табаком Украина достигла значительного прогресса с момента ратификации рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ).

В 2021 году Верховная Рада приняла комплексный антитабачный закон, который усилил защиту населения от вреда табачных и никотиновых изделий. Закон запретил курение во всех общественных местах, включая электронные сигареты и устройства для нагрева табака, ввел графические медицинские предупреждения на 65% площади пачки, ограничил рекламу и продажу ароматизированных изделий и ввел регулирование для новейших табачных продуктов - напомнили в ЦОЗ.

Минздрав и ЦОЗ системно проводят информационные кампании по профилактике курения, а также обеспечивает доступ к бесплатным сервисам для тех, кто хочет бросить курить. Центр общественного здоровья приобщен не только к мероприятиям профилактики табакокурения, информирования населения и снижения влияния этого фактора риска на здоровье, а также активно направляет свои усилия на общественный мониторинг соблюдения антитабачного законодательства.

"На сегодня, в Украине 12 регионов имеют разработанные стратегии по контролю над табаком и активно внедряется работа в данном направлении", - информирует ЦОЗ.

Также сообщается, что работает сервис "Я бросаю курить" - первый профессиональный государственный ресурс, который был разработан для бесплатной помощи по отказу от курения. На сайте можно узнать о 6 основных методах отказа от курения, пройти тесты, чтобы определить уровень физической зависимости от никотина и причины, которые мотивируют бросить курить. Результаты таких тестов и другая информация на сайте помогут курильщику лучше понять природу своей зависимости, что облегчит процесс отказа от сигарет. Сайт также поможет составить индивидуальный пошаговый план отказа от курения и понять, как бороться с "никотиновой ломкой".

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