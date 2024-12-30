Новое исследование: каждая сигарета отнимает 20 минут жизни

Негативный эффект курения для здоровья человека почти вдвое больше, чем считалось в течение 25 предыдущих лет.

Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Новая оценка вреда сигарет выявила, что они сокращают продолжительность жизни больше, чем считали врачи ранее. Исследователи из Университетского колледжа Лондона перечислили негативные последствия курения и пришли к выводу, что выкуривание одной сигареты сокращает продолжительность жизни курильщика в среднем примерно на 20 минут: 17 минут для мужчин и 22 минуты для женщин.

Исследование, проведенное по заказу Департамента здравоохранения, основано на последних данных Исследования британских врачей, которое было начато в 1951 году как одно из первых в мире крупных исследований влияния курения, а также Исследования миллионов женщин, которое отслеживало здоровье женщин. с 1996 года.

Люди, как правило, знают, что курение вредно, но, как правило, недооценивают, насколько сильно. В среднем курильщики, которые не бросают курить, теряют около десяти лет жизни. Это 10 лет драгоценного времени, жизненных моментов и важных событий с близкими людьми - сказала доктор Сара Джексон, главный научный сотрудник исследовательской группы по изучению алкоголя и табака в Университете Калифорнии (UCL).

Дополнение

Хотя некоторые курильщики живут долго, другие развивают заболевания, связанные с курением, и даже умирают от них в возрасте 40 лет. Разница обусловлена различиями в привычках курения, такими как тип используемой сигареты, количество сделанных затяжек и то, насколько глубоко курильщики затягиваются.

Люди также отличаются по тому, насколько они чувствительны к токсичным веществам в сигаретном дыме.

Напомним,

Европейская комиссия рекомендовала усилить защиту людей от воздействия пассивного курения и аэрозолей путем пересмотра Рекомендации Совета по бездымной среде. Новая инициатива призывает государства-члены расширить политику бездымной среды на ключевые открытые зоны, чтобы лучше защитить жителей ЕС, особенно детей и молодежь.

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