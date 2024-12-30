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Нове дослідження: кожна сигарета забирає 20 хвилин життя

Нове дослідження: кожна сигарета забирає 20 хвилин життя

Київ • УНН

 • 22933 перегляди

Вчені з Університетського коледжу Лондона виявили, що шкода від куріння вдвічі більша, ніж вважалося раніше. Одна сигарета скорочує життя на 20 хвилин, а курці в середньому втрачають 10 років життя.

Негативний ефект куріння для здоров'я людини майже вдвічі більший, ніж вважалося протягом 25 попередніх років.

Пише УНН із посиланням на The Guardian.

Нова оцінка шкоди сигарет виявила, що вони скорочують тривалість життя  більше, ніж вважали лікарі раніше. Дослідники з Університетського коледжу Лондона перерахували негативні наслідки куріння і дійшли висновку, що викурювання однієї сигарети скорочує тривалість життя курця в середньому приблизно на 20 хвилин: 17 хвилин для чоловіків і 22 хвилини для жінок.

Дослідження, проведене на замовлення Департаменту охорони здоров’я, базується на останніх даних Дослідження британських лікарів, яке було розпочато в 1951 році як одне з перших у світі великих досліджень впливу куріння, а також Дослідження мільйонів жінок, яке відстежувало здоров’я жінок. з 1996 року.

Люди, як правило, знають, що куріння шкідливе, але, як правило, недооцінюють, наскільки сильно. В середньому курці, які не кидають палити, втрачають близько десяти років життя. Це 10 років дорогоцінного часу, життєвих моментів і важливих подій з близькими людьми

- сказала доктор Сара Джексон, головний науковий співробітник дослідницької групи з вивчення алкоголю та тютюну в Університеті Каліфорнії (UCL). 

Доповнення

Хоча деякі курці живуть довго, інші розвивають захворювання, пов’язані з курінням, і навіть помирають від них у віці 40 років. Різниця зумовлена ​​відмінностями в звичках куріння, такими як тип використовуваної сигарети, кількість зроблених затяжок і те, наскільки глибоко курці затягуються.

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Люди також відрізняються за тим, наскільки вони чутливі до токсичних речовин у сигаретному димі.

Нагадаємо

Європейська комісія рекомендувала посилити захист людей від впливу пасивного куріння та аерозолів через перегляд Рекомендації Ради щодо бездимних середовищ. Нова ініціатива закликає держави-члени розширити політику бездимного середовища на ключові відкриті зони, щоб краще захистити жителів ЄС, особливо дітей та молодь.

Люди, які пʼють багато кави, мають менше ризиків захворіти на рак - дослідники23.12.24, 13:11 • 12802 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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