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Єврокомісія рекомендує посилити захист від пасивного куріння на відкритих зонах

Єврокомісія рекомендує посилити захист від пасивного куріння на відкритих зонах

Київ • УНН

 • 19118 перегляди

ЄК рекомендує розширити політику бездимного середовища на ключові відкриті зони та нові тютюнові продукти. Мета - краще захистити жителів ЄС, особливо дітей та молодь, від впливу пасивного куріння та аерозолів.

Європейська комісія рекомендувала посилити захист людей від впливу пасивного куріння та аерозолів через перегляд Рекомендації Ради щодо бездимних середовищ. Нова ініціатива закликає держави-члени розширити політику бездимного середовища на ключові відкриті зони, щоб краще захистити жителів ЄС, особливо дітей та молодь. Про це повідомляє Єврокомісія, передає УНН

Деталі

Рекомендовані місця включають відкриті зони для відпочинку, де можуть перебувати діти, такі як дитячі майданчики, парки атракціонів, басейни, а також відкриті території, пов'язані з медичними та освітніми закладами, громадські будівлі, об'єкти обслуговування та транспортні зупинки і станції.

Рекомендація також закликає розширити політику бездимного середовища на нові продукти, такі як нагрівальні тютюнові вироби (HTPs) та електронні сигарети, які стають дедалі популярнішими серед молодих користувачів. Це відбулося після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вказала на негативні наслідки впливу вторинних викидів від цих нових продуктів, включаючи серйозні респіраторні та серцево-судинні проблеми.

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Комісія також заохочує держави-члени обмінюватися найкращими практиками та зміцнювати міжнародне співробітництво для максимального ефекту від заходів, вжитих по всьому ЄС. Комісія надасть підтримку, зокрема через прямий грант у розмірі 16 мільйонів євро з програми EU4Health та 80 мільйонів євро з програми Horizon, для посилення контролю за тютюном та нікотином, а також запобігання залежності. Крім того, Комісія розробить інструменти профілактики для захисту здоров'я дітей та молоді.

Сьогоднішні рекомендації щодо посилення захисту від пасивного куріння та аерозолів адресовані державам-членам. Оскільки політика в галузі охорони здоров'я є компетенцією держав-членів, вони запрошуються впроваджувати ці рекомендації у своїй політиці, з урахуванням національних обставин та потреб.

Контекст

План Європи з боротьби з раком ставить за мету створення "Покоління без тютюну" до 2040 року, де менш ніж 5% населення використовуватиме тютюнові вироби. Сьогоднішня пропозиція є ще одним кроком вперед у зусиллях щодо поліпшення профілактичного здоров'я і сприяє де-нормалізації використання тютюну та нових продуктів.

Тютюн є основним фактором ризику для раку, і більше чверті смертей від раку в ЄС, Ісландії та Норвегії пов'язані з курінням. Завдяки бездимним середовищам спостерігається зниження рівня смертності та інших показників здоров'я, таких як серцеві напади серед населення та поліпшення респіраторного здоров'я.

Сьогоднішня рекомендація охоплює нові продукти, такі як нагрівальні тютюнові вироби (HTPs) та електронні сигарети, які значно збільшили свою частку на ринку. Часто ці продукти позиціонуються з оманливими твердженнями про їхню безпеку або корисність як інструментів для відмови від куріння, проте їх потенційно шкідливі ефекти серйозні, і користувачі можуть стати залежними від нікотину та зрештою вживати як традиційний тютюн, так і нові продукти.

Рекомендація також поширює політику бездимних середовищ на ключові відкриті зони, включаючи громадські дитячі майданчики, парки розваг, басейни, зупинки та станції транспорту, відкриті території, пов'язані з медичними та освітніми закладами, та громадські будівлі.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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