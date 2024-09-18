ukenru
Эксклюзив
«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
  •  58048 просмотра

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

Эксклюзив
Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
  •  100831 просмотра

Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
  •  106598 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Эксклюзив
Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью
  •  105475 просмотра

Ментальное здоровье: некоторые ветераны еще стесняются обращаться за помощью

Эксклюзив
НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал
  •  102448 просмотра

НАПК выясняет, был ли совместный быт у и.о. замглавы ГНС Сокура с его сожительницей, данные о которой он годами не декларировал

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ
  •  119023 просмотра

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

Эксклюзив
Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
16 сентября 2024, 14:45  •  102622 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Эксклюзив
Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
16 сентября 2024, 10:45  •  107298 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Эксклюзив
От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
16 сентября 2024, 10:16  •  107629 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Эксклюзив
Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
16 сентября 2024, 09:53  •  103839 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В среду в Украине снова не планируют выключать свет - «Укрэнерго»

В среду в Украине снова не планируют выключать свет - «Укрэнерго»

  •  22881 просмотра
Авиаудар рф по Харькову: количество раненых возросло до 7

Авиаудар рф по Харькову: количество раненых возросло до 7

  •  21646 просмотра
Подготовка к переговорам по вступлению в ЕС: Украина и Еврокомиссия провели консультации по транспортной политике

Подготовка к переговорам по вступлению в ЕС: Украина и Еврокомиссия провели консультации по транспортной политике

  •  18071 просмотра
В течение недели аграрии подали 1 416 заявок на получение господдержки

В течение недели аграрии подали 1 416 заявок на получение господдержки

  •  16297 просмотра
Вашингтон уже ознакомился с планом Зеленского по окончанию войны - посол США об ООН

Вашингтон уже ознакомился с планом Зеленского по окончанию войны - посол США об ООН

  •  15551 просмотра
публикации
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

  •  106588 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

  •  107795 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

  •  119023 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  189826 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  204185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

  •  11413 просмотра
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

  •  90099 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

  •  102473 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

16 сентября 2024, 17:56  •  73917 просмотра
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  143861 просмотра
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...