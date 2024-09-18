Европейская комиссия рекомендовала усилить защиту людей от воздействия пассивного курения и аэрозолей через пересмотр Рекомендации Совета по бездымной среде. Новая инициатива призывает государства-члены расширить политику бездымной среды на ключевые открытые зоны, чтобы лучше защитить жителей ЕС, особенно детей и молодежь. Об этом сообщает Еврокомиссия, передает УНН.

Детали

Рекомендуемые места включают открытые зоны для отдыха, где могут находиться дети, такие как детские площадки, парки аттракционов, бассейны, а также открытые территории, связанные с медицинскими и образовательными учреждениями, общественные здания, объекты обслуживания и транспортные остановки и станции.

Рекомендация также призывает расширить политику бездымной среды на новые продукты, такие как нагревательные табачные изделия (HTPs) и электронные сигареты, которые становятся все более популярными среди молодых пользователей. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала на негативные последствия воздействия вторичных выбросов от этих новых продуктов, включая серьезные респираторные и сердечно-сосудистые проблемы.

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Комиссия также поощряет государства-члены обмениваться лучшими практиками и укреплять международное сотрудничество для максимального эффекта от мер, принятых по всему ЕС. Комиссия окажет поддержку, в частности через прямой грант в размере 16 миллионов евро из программы EU4Health и 80 миллионов евро из программы Horizon, для усиления контроля за табаком и никотином, а также предотвращения зависимости. Кроме того, Комиссия разработает инструменты профилактики для защиты здоровья детей и молодежи.

Сегодняшние рекомендации по усилению защиты от пассивного курения и аэрозолей адресованы государствам-членам. Поскольку политика в области здравоохранения является компетенцией государств-членов, они приглашаются внедрять эти рекомендации в своей политике, с учетом национальных обстоятельств и потребностей.

Контекст

План Европы по борьбе с раком ставит целью создание «Поколения без табака» к 2040 году, где менее 5% населения будет использовать табачные изделия. Сегодняшнее предложение является еще одним шагом вперед в усилиях по улучшению профилактического здоровья и способствует де-нормализации использования табака и новых продуктов.

Табак является основным фактором риска для рака, и более четверти смертей от рака в ЕС, Исландии и Норвегии связаны с курением. Благодаря бездымным средам наблюдается снижение уровня смертности и других показателей здоровья, таких как сердечные приступы среди населения и улучшение респираторного здоровья.

Сегодняшняя рекомендация охватывает новые продукты, такие как нагревательные табачные изделия (HTPs) и электронные сигареты, которые значительно увеличили свою долю на рынке. Часто эти продукты позиционируются с обманчивыми утверждениями об их безопасности или полезности как инструментов для отказа от курения, однако их потенциально вредные эффекты серьезные, и пользователи могут стать зависимыми от никотина и в конечном итоге употреблять как традиционный табак, так и новые продукты.

Рекомендация также распространяет политику бездымных сред на ключевые открытые зоны, включая общественные детские площадки, парки развлечений, бассейны, остановки и станции транспорта, открытые территории, связанные с медицинскими и образовательными учреждениями, и общественные здания.

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