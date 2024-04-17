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Великобритания запрещает курение для тех, кто родился после 2009 года
Британский парламент принял закон о запрете курения для людей, рожденных после 2009 года, с целью создания "поколения, свободного от табачного дыма".
Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля
Сегодня, 17 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к событию, которое посвящено одним из самых загадочных животных нашей планеты - Всемирному дню летучих мышей. Сейчас в мире насчитывается около тысячи различных видов летучих мышей. Большинство находятся на грани исчезновения.
Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет
Канада планирует предоставить Украине $1,6 млрд в течение 5 лет на летальную и нелетальную военную помощь, согласно федеральному бюджету на 2024 год.
Украинские пара дзюдоисты с недостатками слуха завоевали первое место в командном зачете и получили 17 медалей на чемпионате мира
На чемпионате мира среди спортсменов с недостатками слуха в Туркестане (Казахстан) украинская сборная по дзюдо завоевала 17 медалей, в том числе золото в командном зачете, и заняла первое общекомандное место среди 15 стран.
Зафиксирована активность тактической авиации противника в Восточном регионе
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника и угрозе воздушных ударов на восточном направлении.
Бранч возможностей: Бережная расскажет о бизнес-грантах для ветеранов и их семей
В субботу жены военных и ветеранки смогут узнать, как получить грант от Министерства экономики Украины на открытие или расширение собственного бизнеса.
Прозвучали взрывы и вспыхнул пожар возле военного аэродрома в Джанкое
Возле военного аэродрома в оккупированном городе Джанкой, Крым, произошли взрывы и пожар.
США планируют ввести новые санкции против Ирана после нападения на Израиль
Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против иранских ракетных программ и беспилотников, организаций, поддерживающих Корпус стражей исламской революции, и Министерства обороны Ирана в ответ на недавнее нападение Ирана на Израиль.
Стоимость пасхальной корзины в Украине вырастет на 17,6%, то есть 1422 грн в 2024 году
В 2024 году стоимость традиционной пасхальной корзины для семьи из 4 человек выросла на 17,6% до 1422,05 грн по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за роста цен на такие ингредиенты, как масло, молоко, дрожжи, изюм, мясные продукты и твердый сыр, что отражает экономическую нестабильность, вызванную военными действиями.
Бывший сотрудник ГСЧС приговорен к 10 годам за сотрудничество с российскими оккупантами
Бывшего сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области приговорили к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупационными войсками.