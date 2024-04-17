Великобритания запрещает курение для тех, кто родился после 2009 года

Британский парламент поддержал запрет на курение для лиц, рожденных после 2009 года. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Следуя примеру Новой Зеландии, британский парламент принял закон, запрещающий курение для лиц, родившихся после 2009 года. Законопроект, касающийся табачных изделий и вейпинга, получил следующую поддержку в парламенте: 383 голосов "за" против 67.

Министр здравоохранения Виктория Аткинс назвала этот шаг созданием "поколения, свободного от дыма".

Однако, не все политические деятели единодушно поддерживают эту инициативу. На прошлой неделе экс-премьер-министр Борис Джонсон, выступая на конференции Консервативной партии в Канаде отметил запрет как "абсолютную глупость".

Когда партия Уинстона Черчилля хочет запретить сигареты, donnez-moi un break, как говорят в Квебеке, это просто безумие - заявил Борис Джонсон.

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