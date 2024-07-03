Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила впервые в истории комплексный набор мер по отказу от табакокурения. Набор, в частности, включает поддержку от медиков по поведенческим изменениям, цифровые вмешательства и фармацевтическое лечение.

Об этом говорится на сайте ВОЗ, передает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении, ВОЗ опубликовала комплексный набор мер по отказу от табакокурения, которая включает, в частности, предоставление медицинскими работниками курильщикам и фармакологическое лечение.

Инструкция направлена на помощь более чем 750 миллионам потребителей табака, которые хотят бросить все виды табака. Рекомендации актуальны для всех взрослых, стремящихся отказаться от различных табачных изделий, включая сигареты, трубки, бездымные табачные изделия, сигары, табак для самокруток и табачные изделия с подогревом - отмечается в сообщении.

В ВОЗ отмечают, что более 60% из 1,25 миллиарда потребителей табака в мире - более 750 млн человек - хотят бросить курить, но 70% не имеют доступа к эффективным услугам по прекращению курения. Этот пробел существует из-за проблем, с которыми сталкиваются системы здравоохранения, в частности ограничения ресурсов.

ВОЗ советует никотинозаместительную терапию, варениклин, бупропион и цитизин как эффективные средства для прекращения курения.

В 2023 году ВОЗ инициировала процедуру предварительной квалификации лекарственных средств против расстройств, вызванных употреблением табака, чтобы улучшить глобальный доступ к рекомендованным препаратам для отказа от табака. В апреле 2024 года никотиновая резинка и пластырь Kenvue стали первыми преквалифицированными ВОЗ продуктами никотинозаместительной терапии - отмечают в организации

ВОЗ также рекомендует поведенческие вмешательства, включая короткие консультации медработников (от 30 сек до 3 мин), которые регулярно предлагаются в медучреждениях, наряду с более интенсивной поведенческой поддержкой (индивидуальное, групповое или телефонное консультирование) для заинтересованных.

Кроме того, цифровые вмешательства, такие как обмен текстовыми сообщениями, приложения для смартфонов и интернет-программы, можно использовать как вспомогательные средства или инструменты самоконтроля. ВОЗ призывает поставщиков медицинских услуг, политиков и заинтересованные стороны принять и внедрять эту инструкцию для содействия отказу от табакокурения и улучшению здоровья миллионов людей, которые в этом нуждаются, во всем мире - отмечают в ВОЗ.

Напомним,

Британский парламент принял закон о запрете курения для людей, рожденных после 2009 года, с целью создания "поколения, свободного от табачного дыма".