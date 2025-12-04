Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що США можуть бути готові "зрадити" Україну, згідно з витоком стенограми розмови між європейськими лідерами, які обговорювали стратегію захисту Києва, передає УНН із посиланням на POLITICO та Der Spiegel.

Що відомо?

Деталі телефонної розмови, яка відбулася в понеділок, за участю Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, президента Фінляндії Александра Стубба, президента України Володимира Зеленського та інших, були опубліковані німецькою газетою Der Spiegel. Лідери обговорювали мирні переговори з Києвом та москвою під керівництвом США.

"Існує ймовірність того, що США зрадять Україну в питанні території без чіткого визначення гарантій безпеки", – сказав Макрон, повідомляє Spiegel, додавши, що для Зеленського існує "велика небезпека".

Spiegel повідомив, що Єлисейський палац у заяві для німецького видання заперечив, що Макрон говорив про будь-яку зраду. "Президент не використовував цих слів", – повідомила канцелярія Макрона, повідомляє Spiegel.

Мерц зауважив, що Зеленський має бути "надзвичайно обережним у найближчі дні".

"Вони грають в ігри, як з вами, так і з нами", – сказав Мерц, очевидно, маючи на увазі посланців Вашингтона Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – зятя президента США Дональда Трампа – які провели п'ять годин на переговорах з російським лідером володимиром путіним у вівторок.

Речник Мерца Стефан Корнеліус заявив POLITICO: "В принципі, я не підтверджую і не коментую уривки розмови".

Згідно зі стенограмою, міністр Фінляндії Стубб, схоже, погодився з Мерцем. "Ми не можемо залишити Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями", – сказав він, очевидно, маючи на увазі Віткоффа та Кушнера, що викликало згоду у Рютте.

"Я погоджуюся з Александром – ми повинні захистити Володимира [Зеленського]", – сказав генеральний секретар НАТО. НАТО відмовилася від коментарів, коли POLITICO зв'язалося з ним.

Додамо

Видання зауважує, що дзвінок відбувся після того, як адміністрація Трампа поширила мирний план із 28 пунктів, який, як повідомляється, був розроблений посланцем кремля кирилом дмитрієвим, Віткоффом та Кушнером, і який був розкритикований Україною та європейськими союзниками за надмірну прихильність до росії, що спровокувало шалені переговори в Женеві.

Ці переговори, в яких взяли участь європейські, українські та американські чиновники, призвели до оновленого плану з 19 пунктів, з яким росія ще не погодилася. москва не відмовилася від своїх максималістських вимог, а саме: щоб Київ відмовився від величезних ділянок неокупованої території на сході, обмежив чисельність своїх військових та провів нові вибори.

За даними Spiegel, у понеділковій розмові також взяли участь президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Штере та президент Європейської ради Антоніо Кошта.

Під час розмови також обговорювалося питання заморожених активів росії, повідомляє Spiegel, причому деякі лідери наполягали на тому, що вилучення мільярдів москви для фінансування величезного траншу фінансової та військової допомоги Україні є питанням, яке має вирішувати ЄС, а не США.