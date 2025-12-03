У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст

У Брюсселі очікувалася зустріч Президента України Володимира Зеленського і американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера після їх зустрічі з главою кремля володимиром путіним у москві, але її скасовано, повідомив журналіст Алекс Рауфоглу у X, пише УНН.

Деталі

2 грудня ввечері журналіст з посиланням на два джерела, які безпосередньо обізнані з ситуацією, повідомляв, що "Президент Зеленський має зустрітися сьогодні ввечері в Брюсселі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером після їхнього візиту до москви".

За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому - написав журналіст.

кремль стверджує, що "Віткофф і Кушнер "обіцяли" вирушити безпосередньо до Вашингтона після переговорів з путіним", додав він.

