03:01 • 8066 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 13665 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 14524 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 26769 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 65658 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 45538 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 36667 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33058 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58866 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55563 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Заплановану зустріч Президента України Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Брюсселі скасовано. Це сталося після їхніх переговорів з володимиром путіним у москві.

У Брюсселі очікувалася зустріч Президента України Володимира Зеленського і американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера після їх зустрічі з главою кремля володимиром путіним у москві, але її скасовано, повідомив журналіст Алекс Рауфоглу у X, пише УНН.

Деталі

2 грудня ввечері журналіст з посиланням на два джерела, які безпосередньо обізнані з ситуацією, повідомляв, що "Президент Зеленський має зустрітися сьогодні ввечері в Брюсселі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером після їхнього візиту до москви".

За даними джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому

- написав журналіст.

кремль стверджує, що "Віткофф і Кушнер "обіцяли" вирушити безпосередньо до Вашингтона після переговорів з путіним", додав він.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Вашингтон
Брюссель
Володимир Зеленський