"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі

У вівторок, 2 грудня на зустрічі у кремлі обговорювалися кілька варіантів плану врегулювання війни в Україні. Наразі компромісного варіанту немає: деякі напрацювання американської сторони є прийнятними для росії, а деякі - не підходять. Про це заявив помічник президента росії Юрій Ушаков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Декілька варіантів плану врегулювання в Україні обговорювалися на зустрічі в Кремлі, повідомив Ушаков. За п'ять годин вдалося докладно обговорити врегулювання щодо України, зазначив він - пишуть росЗМІ.

Що ще повідомив помічник президента росії про зустріч:

путін заявив, що москва з чимось може погодитися в межах плану США щодо України, але окремі положення викликають критику з російського боку.

москва отримала ще чотири документи, окрім початкового плану Трампа з урегулювання ситуації в Україні, який складається з 28 пунктів.

Зустріч надала можливість обговорити шляхи подальшого врегулювання української кризи.

Обговорювали суть американського плану щодо врегулювання, а не конкретні пропозиції.

Порушили питання перспектив досягнення довгострокового мирного врегулювання щодо України.

Сторони висловили готовність продовжувати спільну роботу заради досягнення врегулювання ситуації в Україні.

Кушнер уже певний час бере участь у російсько-американських контактах щодо України;

Представники президента США передали путіну вітання та найкращі побажання від Трампа.

путін передав Трампу вітання через Уїткоффа та надіслав низку політичних сигналів.

Можливість зустрічі путіна і Трампа залежатиме від того, якого прогресу буде досягнуто на шляху врегулювання.

путін під час зустрічі з Уїткоффом висловив оцінку деструктивним діям європейців у контексті врегулювання ситуації в Україні;

Зазначається, що на зустрічі в кремлі також обговорювали перспективи економічної взаємодії між рф та США.

Нагадаємо

У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.