"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
Київ • УНН
На зустрічі в Кремлі у вівторок, 2 грудня обговорювалися кілька варіантів плану врегулювання війни в Україні. Деякі напрацювання США прийнятні для рф, інші - ні, компромісу поки немає.
У вівторок, 2 грудня на зустрічі у кремлі обговорювалися кілька варіантів плану врегулювання війни в Україні. Наразі компромісного варіанту немає: деякі напрацювання американської сторони є прийнятними для росії, а деякі - не підходять. Про це заявив помічник президента росії Юрій Ушаков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Декілька варіантів плану врегулювання в Україні обговорювалися на зустрічі в Кремлі, повідомив Ушаков. За п'ять годин вдалося докладно обговорити врегулювання щодо України, зазначив він
Що ще повідомив помічник президента росії про зустріч:
- путін заявив, що москва з чимось може погодитися в межах плану США щодо України, але окремі положення викликають критику з російського боку.
- москва отримала ще чотири документи, окрім початкового плану Трампа з урегулювання ситуації в Україні, який складається з 28 пунктів.
- Зустріч надала можливість обговорити шляхи подальшого врегулювання української кризи.
- Обговорювали суть американського плану щодо врегулювання, а не конкретні пропозиції.
- Порушили питання перспектив досягнення довгострокового мирного врегулювання щодо України.
- Сторони висловили готовність продовжувати спільну роботу заради досягнення врегулювання ситуації в Україні.
- Кушнер уже певний час бере участь у російсько-американських контактах щодо України;
- Представники президента США передали путіну вітання та найкращі побажання від Трампа.
- путін передав Трампу вітання через Уїткоффа та надіслав низку політичних сигналів.
- Можливість зустрічі путіна і Трампа залежатиме від того, якого прогресу буде досягнуто на шляху врегулювання.
- путін під час зустрічі з Уїткоффом висловив оцінку деструктивним діям європейців у контексті врегулювання ситуації в Україні;
Зазначається, що на зустрічі в кремлі також обговорювали перспективи економічної взаємодії між рф та США.
Нагадаємо
У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.
Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.
ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.