"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі

$42.340.08
49.310.42
ukenru
22:18 • 682 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 18265 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 53912 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 40749 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 33422 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 31372 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 57599 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 54227 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60733 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 52678 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
95%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 29153 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 30229 перегляди
російського космонавта Артем’єва відсторонили від місії Crew‑12 через порушення правил SpaceX16:45 • 6486 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 19647 перегляди
Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до мируVideo17:44 • 14282 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 19683 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 30270 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 29186 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 31156 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 53913 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Піт Гегсет
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Афганістан
Європа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 45119 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 47016 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 102909 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 77350 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 93306 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Airbus A320 серії
TikTok
Bild

"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі

Київ • УНН

 • 686 перегляди

На зустрічі в Кремлі у вівторок, 2 грудня обговорювалися кілька варіантів плану врегулювання війни в Україні. Деякі напрацювання США прийнятні для рф, інші - ні, компромісу поки немає.

"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі

У вівторок, 2 грудня на зустрічі у кремлі обговорювалися кілька варіантів плану врегулювання війни в Україні. Наразі компромісного варіанту немає: деякі напрацювання американської сторони є прийнятними для росії, а деякі - не підходять. Про це заявив помічник президента росії Юрій Ушаков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Декілька варіантів плану врегулювання в Україні обговорювалися на зустрічі в Кремлі, повідомив Ушаков. За п'ять годин вдалося докладно обговорити врегулювання щодо України, зазначив він

- пишуть росЗМІ.

Що ще повідомив помічник президента росії про зустріч:

  • путін заявив, що москва з чимось може погодитися в межах плану США щодо України, але окремі положення викликають критику з російського боку.
    • москва отримала ще чотири документи, окрім початкового плану Трампа з урегулювання ситуації в Україні, який складається з 28 пунктів.
      • Зустріч надала можливість обговорити шляхи подальшого врегулювання української кризи.
        • Обговорювали суть американського плану щодо врегулювання, а не конкретні пропозиції.
          • Порушили питання перспектив досягнення довгострокового мирного врегулювання щодо України.
            • Сторони висловили готовність продовжувати спільну роботу заради досягнення врегулювання ситуації в Україні.
              • Кушнер уже певний час бере участь у російсько-американських контактах щодо України;
                • Представники президента США передали путіну вітання та найкращі побажання від Трампа.
                  • путін передав Трампу вітання через Уїткоффа та надіслав низку політичних сигналів.
                    • Можливість зустрічі путіна і Трампа залежатиме від того, якого прогресу буде досягнуто на шляху врегулювання.
                      • путін під час зустрічі з Уїткоффом висловив оцінку деструктивним діям європейців у контексті врегулювання ситуації в Україні;

                        Зазначається, що на зустрічі в кремлі також обговорювали перспективи економічної взаємодії між рф та США.

                        Нагадаємо

                        У вівторок, 02 грудня спецпредставник президента США Лональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер прибули до кремля на зустріч із главою кремля володимиром путіним.

                        Пізніше представники американської делегації перед зустріччю з путіним влаштували обід. Як повідомляють росЗМІ, представників США відвели у ресторан, що має зірку Michelin.

                        ЗМІ повідомили, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з володимиром путіним у москві вирушать на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

                        Віта Зеленецька

                        Політика
                        Війна в Україні
                        Володимир Путін
                        Дональд Трамп
                        Україна