"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремле

Во вторник, 2 декабря, на встрече в кремле обсуждались несколько вариантов плана урегулирования войны в Украине. Сейчас компромиссного варианта нет: некоторые наработки американской стороны приемлемы для россии, а некоторые – не подходят. Об этом заявил помощник президента россии Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Несколько вариантов плана урегулирования в Украине обсуждались на встрече в Кремле, сообщил Ушаков. За пять часов удалось подробно обсудить урегулирование по Украине, отметил он — пишут росСМИ.

Что еще сообщил помощник президента россии о встрече:

путин заявил, что москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но отдельные положения вызывают критику с российской стороны.

москва получила еще четыре документа, кроме первоначального плана Трампа по урегулированию ситуации в Украине, состоящего из 28 пунктов.

Встреча предоставила возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса.

Обсуждали суть американского плана по урегулированию, а не конкретные предложения.

Подняли вопрос перспектив достижения долгосрочного мирного урегулирования по Украине.

Стороны выразили готовность продолжать совместную работу ради достижения урегулирования ситуации в Украине.

Кушнер уже некоторое время участвует в российско-американских контактах по Украине;

Представители президента США передали путину приветствия и наилучшие пожелания от Трампа.

путин передал Трампу приветствие через Уиткоффа и направил ряд политических сигналов.

Возможность встречи путина и Трампа будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на пути урегулирования.

путин во время встречи с Уиткоффом высказал оценку деструктивным действиям европейцев в контексте урегулирования ситуации в Украине;

Отмечается, что на встрече в кремле также обсуждались перспективы экономического взаимодействия между рф и США.

Напомним

Во вторник, 02 декабря спецпредставитель президента США Лональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в кремль на встречу с главой кремля владимиром путиным.

Позже представители американской делегации перед встречей с путиным устроили обед. Как сообщают росСМИ, представителей США отвели в ресторан, имеющий звезду Michelin.

СМИ сообщили, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с владимиром путиным в москве отправятся на переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.