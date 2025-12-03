У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист

В Брюсселе ожидалась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера после их встречи с главой кремля владимиром путиным в москве, но она отменена, сообщил журналист Алекс Рауфоглу в X, пишет УНН.

Детали

2 декабря вечером журналист со ссылкой на два источника, непосредственно осведомленных с ситуацией, сообщал, что "Президент Зеленский должен встретиться сегодня вечером в Брюсселе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после их визита в москву".

По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой - написал журналист.

кремль утверждает, что "Уиткофф и Кушнер "обещали" отправиться непосредственно в Вашингтон после переговоров с путиным", добавил он.

