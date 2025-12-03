У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист

$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 10096 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 16077 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 16063 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 28233 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 66994 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 46119 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 37112 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33193 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58975 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55709 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
100%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС немедленно - ЗеленскийPhoto2 декабря, 21:42 • 7128 просмотра
Встреча путина с Виткоффом и Кушнером завершилась: длилась почти 5 часовPhotoVideo2 декабря, 21:55 • 5540 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge03:42 • 3736 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 12522 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 3920 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 3252 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 27529 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 37344 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 35721 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 36652 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Марк Рютте
Дональд Трамп-младший.
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 47664 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 49860 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 105583 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 79861 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 95786 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Нефть марки Brent
T-72

У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист

Киев • УНН

 • 4108 просмотра

Запланированная встреча Президента Украины Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Брюсселе отменена. Это произошло после их переговоров с владимиром путиным в москве.

У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист

В Брюсселе ожидалась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера после их встречи с главой кремля владимиром путиным в москве, но она отменена, сообщил журналист Алекс Рауфоглу в X, пишет УНН.

Детали

2 декабря вечером журналист со ссылкой на два источника, непосредственно осведомленных с ситуацией, сообщал, что "Президент Зеленский должен встретиться сегодня вечером в Брюсселе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после их визита в москву".

По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой

- написал журналист.

кремль утверждает, что "Уиткофф и Кушнер "обещали" отправиться непосредственно в Вашингтон после переговоров с путиным", добавил он.

"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремле03.12.25, 00:18 • 16082 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Вашингтон
Брюссель
Владимир Зеленский