У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист
Киев • УНН
Запланированная встреча Президента Украины Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Брюсселе отменена. Это произошло после их переговоров с владимиром путиным в москве.
В Брюсселе ожидалась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера после их встречи с главой кремля владимиром путиным в москве, но она отменена, сообщил журналист Алекс Рауфоглу в X, пишет УНН.
Детали
2 декабря вечером журналист со ссылкой на два источника, непосредственно осведомленных с ситуацией, сообщал, что "Президент Зеленский должен встретиться сегодня вечером в Брюсселе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после их визита в москву".
По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой
кремль утверждает, что "Уиткофф и Кушнер "обещали" отправиться непосредственно в Вашингтон после переговоров с путиным", добавил он.
