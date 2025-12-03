Україна сподівається на рішення щодо заморожених російських активів до кінця року - МЗС

В Україні сподіваються, що рішення у питанні використання заморожених російських активів ухвалять до кінця 2025 року. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання Україною заморожених російських активів.

"Сподіваємося на ухвалення відповідного рішення до кінця цього року", — зазначив глава МЗС.

У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни

Доповнення

Єврокомісія 3 грудня повідомила про два варіанти з юридичними пропозиціями - запозичення ЄС або "репараційний кредит" із використанням заморожених активів рф - для фінансування для України у 2026-2027 роках, що передбачає покриття двох третин потреби у її фінансуванні (90 млрд євро). Пропозиція передбачає 165 млрд євро "репараційного кредиту", який може бути наданий Україні.

