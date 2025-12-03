Україна сподівається на рішення щодо заморожених російських активів до кінця року - МЗС

$42.330.01
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 776 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 3190 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 6818 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 10743 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 16000 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 19481 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 22296 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28483 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36033 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29963 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 43227 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 27859 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 13063 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 20460 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 13627 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 6822 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 20531 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 43292 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 46782 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 55937 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 56624 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 58866 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 113841 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 87562 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 103295 перегляди
Україна сподівається на рішення щодо заморожених російських активів до кінця року - МЗС

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів. Україна сподівається на ухвалення відповідного рішення до кінця цього року.

Україна сподівається на рішення щодо заморожених російських активів до кінця року - МЗС

В Україні сподіваються, що рішення у питанні використання заморожених російських активів ухвалять до кінця 2025 року. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання Україною заморожених російських активів.

"Сподіваємося на ухвалення відповідного рішення до кінця цього року", — зазначив глава МЗС.

У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни03.12.25, 14:35 • 7012 переглядiв

Доповнення

Єврокомісія 3 грудня повідомила про два варіанти з юридичними пропозиціями - запозичення ЄС або "репараційний кредит" із використанням заморожених активів рф - для фінансування для України у 2026-2027 роках, що передбачає покриття двох третин потреби у її фінансуванні (90 млрд євро). Пропозиція передбачає 165 млрд євро "репараційного кредиту", який може бути наданий Україні.

ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення03.12.25, 15:24 • 6806 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Європейська комісія
Україна