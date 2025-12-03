$42.330.01
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Китайський МЗС вважає, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме мирним переговорам. Пекін виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право.

У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни

У Пекіні не вважають, що використання заморожених активів рф для України сприятиме просуванню мирних переговорів. На цьому наголосив офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь, передає УНН із посиланням на МЗС Китаю.

Деталі

Лінь Цзянь зауважив, що Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.

Конфіскація заморожених російських активів в ЄС: депозитарій Euroclear попередив про ризики - FT27.11.25, 11:13 • 3236 переглядiв

За його словами, для мирних переговорів необхідно створити сприятливі умови.

Усі сторони повинні створити позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів та політичного вирішення кризи в Україні, а не навпаки 

- наголосив Цзянь, відповідаючи на питання про ініціативу ЄС щодо надання кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів.

Макрон анонсував рішення щодо заморожених російських активів найближчими днями25.11.25, 20:36 • 5693 перегляди

Нагадаємо

Напередодні Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні на 140 млрд євро. Це відбудеться після представлення країнам ЄС варіантів фінансування для України у 2026-2027 роках.

Антоніна Туманова

