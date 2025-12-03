У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни
Китайський МЗС вважає, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме мирним переговорам. Пекін виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право.
У Пекіні не вважають, що використання заморожених активів рф для України сприятиме просуванню мирних переговорів. На цьому наголосив офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь, передає УНН із посиланням на МЗС Китаю.
Деталі
Лінь Цзянь зауважив, що Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.
За його словами, для мирних переговорів необхідно створити сприятливі умови.
Усі сторони повинні створити позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів та політичного вирішення кризи в Україні, а не навпаки
Нагадаємо
Напередодні Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні на 140 млрд євро. Це відбудеться після представлення країнам ЄС варіантів фінансування для України у 2026-2027 роках.