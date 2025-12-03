У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни

У Пекіні не вважають, що використання заморожених активів рф для України сприятиме просуванню мирних переговорів. На цьому наголосив офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь, передає УНН із посиланням на МЗС Китаю.

Деталі

Лінь Цзянь зауважив, що Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.

Конфіскація заморожених російських активів в ЄС: депозитарій Euroclear попередив про ризики - FT

За його словами, для мирних переговорів необхідно створити сприятливі умови.

Усі сторони повинні створити позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів та політичного вирішення кризи в Україні, а не навпаки - наголосив Цзянь, відповідаючи на питання про ініціативу ЄС щодо надання кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів.

Макрон анонсував рішення щодо заморожених російських активів найближчими днями

Нагадаємо

Напередодні Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні на 140 млрд євро. Це відбудеться після представлення країнам ЄС варіантів фінансування для України у 2026-2027 роках.