Конфіскація заморожених російських активів в ЄС: депозитарій Euroclear попередив про ризики - FT

Київ • УНН

 • 180 перегляди

На думку керівництва депозитарію, це може налякати інвесторів у європейський державний борг і призведе до контрзаходів з російського боку.

Конфіскація заморожених російських активів в ЄС: депозитарій Euroclear попередив про ризики - FT

Бельгійський депозитарій Euroclear попередив ЄС про ризики запропонованого механізму "репараційного кредиту" з використанням заморожених російських активів - більшість з них перебуває саме в вищезазначеному депозитарії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

У листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Антоніу Кошти генеральна директорка Euroclear Валері Урбен написала, що надання Україні допомоги з використанням російських активів буде сприйняте поза межами ЄС як "конфіскація" даних коштів.

Як зазначає Financial Times, це може налякати інвесторів у європейський державний борг. Особливо це стосується суверенних фондів й центральні банки – вони можуть розцінити такі дії як "порушення верховенства права".

Також Валері Урбен зазначила, що це призведе до контрзаходів з російського боку. Крім того, не виключені юридичні позови, від яких Euroclear має бути захищений, йдеться в листі.

Водночас генеральна директорка Euroclear розраховує на те, що механізм "репараційного кредиту" передбачатиме безумовні гарантії. Вони мають покривати ризики депозитарію "доти, доки існує юридична відповідальність".

Нагадаємо

Напередодні Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні на 140 млрд євро. Це відбудеться після представлення країнам ЄС варіантів фінансування для України у 2026-2027 роках.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Euroclear
Європейська комісія
Financial Times
Європейська рада
Урсула фон дер Ляєн
Україна