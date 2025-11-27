Конфискация замороженных российских активов в ЕС: депозитарий Euroclear предупредил о рисках - FT
Киев • УНН
По мнению руководства депозитария, это может напугать инвесторов в европейский государственный долг и приведет к контрмерам с российской стороны.
Бельгийский депозитарий Euroclear предупредил ЕС о рисках предложенного механизма "репарационного кредита" с использованием замороженных российских активов - большинство из них находится именно в вышеупомянутом депозитарии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Подробности
В письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Антониу Коште генеральный директор Euroclear Валери Урбен написала, что предоставление Украине помощи с использованием российских активов будет воспринято за пределами ЕС как "конфискация" данных средств.
Как отмечает Financial Times, это может напугать инвесторов в европейский государственный долг. Особенно это касается суверенных фондов и центральных банков – они могут расценить такие действия как "нарушение верховенства права".
Также Валери Урбен отметила, что это приведет к контрмерам с российской стороны. Кроме того, не исключены юридические иски, от которых Euroclear должен быть защищен, говорится в письме.
В то же время генеральный директор Euroclear рассчитывает на то, что механизм "репарационного кредита" будет предусматривать безусловные гарантии. Они должны покрывать риски депозитария "до тех пор, пока существует юридическая ответственность".
Напомним
Накануне Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности представить юридический текст для репарационного кредита Украине на 140 млрд евро. Это произойдет после представления странам ЕС вариантов финансирования для Украины в 2026-2027 годах.