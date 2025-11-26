Президентка Єврокомісії готова представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні на 140 млрд євро. Це відбудеться після представлення країнам ЄС варіантів фінансування для України у 2026-2027 роках.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після представлення країнам ЄС варіантів фінансування для України у 2026-2027 роках, готова представити юридичний текст для "репараційного кредиту", що передбачає використання знерухомлених російських активів і який оцінюють у 140 млрд євро. Про це вона сказала під час виступу у Європарламенті 26 листопада, пише УНН.
Деталі
"За відсутності будь-якого реального наміру росії брати участь у мирних переговорах, очевидно, що нам потрібно підтримати Україну в її захисті. І це починається із забезпечення необхідних фінансових засобів", - вказала фон дер Ляєн.
Вона зауважила, що на останньому саміті ЄС "зобов'язалися покрити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки".
З цього питання ми представили документ з варіантами. Він включає варіант щодо знерухомлених російських активів. Наступним кроком є готовність Єврокомісії представити юридичний текст
Вона підкреслила: "Щоб було дуже зрозуміло – я не бачу сценарію, у якому європейські платники податків сплачуватимуть рахунки самостійно".
"І ще одна річ також має бути зрозумілою – будь-яке рішення з цього питання має прийматися відповідно до правил відповідальних юрисдикцій та з повагою до європейського та міжнародного права", - зазначила фон дер Ляєн.
Як уточнив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, "має бути близько 11 правових актів. Ідея полягає в тому, що держави-члени нададуть політичну підтримку кредиту 18 грудня".
Нагадаємо
Раніше фон дер Ляєн представила три варіанти фінансування для України у 2026-2027 роках, основний з яких "репараційний кредит" на 140 млрд євро з використанням заморожених активів рф.