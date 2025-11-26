Президентка Єврокомісії готова представити юридичний текст для репараційного кредиту Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після представлення країнам ЄС варіантів фінансування для України у 2026-2027 роках, готова представити юридичний текст для "репараційного кредиту", що передбачає використання знерухомлених російських активів і який оцінюють у 140 млрд євро. Про це вона сказала під час виступу у Європарламенті 26 листопада, пише УНН.

Деталі

"За відсутності будь-якого реального наміру росії брати участь у мирних переговорах, очевидно, що нам потрібно підтримати Україну в її захисті. І це починається із забезпечення необхідних фінансових засобів", - вказала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що на останньому саміті ЄС "зобов'язалися покрити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки".

З цього питання ми представили документ з варіантами. Він включає варіант щодо знерухомлених російських активів. Наступним кроком є ​​готовність Єврокомісії представити юридичний текст - наголосила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила: "Щоб було дуже зрозуміло – я не бачу сценарію, у якому європейські платники податків сплачуватимуть рахунки самостійно".

"І ще одна річ також має бути зрозумілою – будь-яке рішення з цього питання має прийматися відповідно до правил відповідальних юрисдикцій та з повагою до європейського та міжнародного права", - зазначила фон дер Ляєн.

Як уточнив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, "має бути близько 11 правових актів. Ідея полягає в тому, що держави-члени нададуть політичну підтримку кредиту 18 грудня".

Нагадаємо

Раніше фон дер Ляєн представила три варіанти фінансування для України у 2026-2027 роках, основний з яких "репараційний кредит" на 140 млрд євро з використанням заморожених активів рф.