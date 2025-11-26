$42.400.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Глава Еврокомиссии готова представить юридический текст для репарационного кредита Украине

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности представить юридический текст для репарационного кредита Украине на 140 млрд евро. Это произойдет после представления странам ЕС вариантов финансирования для Украины в 2026-2027 годах.

Глава Еврокомиссии готова представить юридический текст для репарационного кредита Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после представления странам ЕС вариантов финансирования для Украины в 2026-2027 годах готова представить юридический текст для "репарационного кредита", предусматривающего использование обездвиженных российских активов и оценивающийся в 140 млрд евро. Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте 26 ноября, пишет УНН.

Детали

"В отсутствие какого-либо реального намерения россии участвовать в мирных переговорах, очевидно, что нам нужно поддержать Украину в ее защите. И это начинается с обеспечения необходимых финансовых средств", - указала фон дер Ляйен.

Она отметила, что на последнем саммите ЕС "обязались покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы".

По этому вопросу мы представили документ с вариантами. Он включает вариант по обездвиженным российским активам. Следующим шагом является готовность Еврокомиссии представить юридический текст

- подчеркнула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула: "Чтобы было очень понятно – я не вижу сценария, в котором европейские налогоплательщики будут оплачивать счета самостоятельно".

"И еще одна вещь также должна быть понятна – любое решение по этому вопросу должно приниматься в соответствии с правилами ответственных юрисдикций и с уважением к европейскому и международному праву", - отметила фон дер Ляйен.

Как уточнил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, "должно быть около 11 правовых актов. Идея состоит в том, что государства-члены окажут политическую поддержку кредиту 18 декабря".

Напомним

Ранее фон дер Ляйен представила три варианта финансирования для Украины в 2026-2027 годах, основной из которых "репарационный кредит" на 140 млрд евро с использованием замороженных активов рф.

Юлия Шрамко

