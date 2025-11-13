Фон дер Ляєн підтвердила виділення Україні майже 6 млрд євро
Київ • УНН
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила виділення Україні майже 6 мільярдів євро за кредитом ERA та Ukraine Facility. Єврорада також зобов'язалася покрити фінансові потреби України протягом наступних двох років, розглядаючи три варіанти фінансування, включаючи репараційний кредит на основі знерухомлених російських активів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила виділення Україні сьогодні майже 6 мільярдів євро. Про це вона заявила 13 листопада у Європейському парламенті під час виступу щодо висновків засідання Євроради 23 жовтня, пише УНН.
Ми сьогодні виділимо майже 6 мільярдів євро за кредитом ERA та Ukraine Facility
Також вона привітала зобов'язання Євроради покрити фінансові потреби України протягом наступних двох років.
"Ми тісно співпрацюємо з Бельгією та всіма державами-членами щодо варіантів виконання цього зобов'язання. Варіант 1 – використовувати бюджетні можливості для залучення коштів на ринках капіталу. Варіант 2 – мати міжурядову угоду, згідно з якою держави-члени самостійно залучатимуть необхідний капітал. Варіант 3 – це репараційний кредит, що базується на знерухомлених російських активах", - повідомила фон дер Ляєн.
Голова Єврокомісії пояснила, що "він базуватиметься на залишку коштів знерухомлених активах".
"Ми надаємо Україні кредит, який Україна поверне, якщо росія сплатить репарації. Це найефективніший спосіб підтримки оборони України та її економіки. І найчіткіший спосіб дати росії зрозуміти, що час не на її боці. Ми покажемо, що, якщо потрібно, ми налаштовані на довгострокову перспективу. Тому що йдеться про нашу свободу. Що Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно", - підкреслила фон дер Ляєн.
