ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро
Київ • УНН
Україна очікує у четвер, 13 листопада, наступний транш прямої бюджетної допомоги від ЄС. Мова йде про 4,1 млрд євро в рамках ERA loans і 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Про це повідомила нардеп, голова голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа у Facebook, передає УНН.
Деталі
"6 млрд євро - очікуємо завтра черговий транш від ЄС. Поспілкувались сьогодні з делегацією EC FIN (директорат Єврокомісії, який опікується ERA loans і "репараційним кредитом" - Стефані Паміс, Х’юго Ферраданс Рамонде та колегами з Представництва ЄС. З хороших новин - очікуємо, що наступний транш прямої бюджетної допомоги надійде за планом, орієнтовно у четвер. Мова йде про 4,1 млрд євро в рамках ERA loans і 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Відповідно, ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає", - написала Підласа.
За її словами, по "репараційному кредиту" - робота триває, але потрібне політичне рішення Євроради, тобто усіх країн-членів ЄС.
Я ще раз підкреслила, що потреба в новій допомозі від ЄС виникне вже в кінці І кварталу 2026, в першу чергу для фінансування невійськових видатків. Але ми також наполягаємо на можливості використання "репараційного кредиту" для потреб оборони через бюджет (в тому числі на виплати військовим)
Нагадаємо
Європейський Союз у четвер обговорить два основні способи залучення фінансової підтримки для України: запозичення або ймовірніший варіант використання заморожених російських активів.