ЕС может завтра перечислить Украине транш на 6 млрд евро
Киев • УНН
Украина ожидает в четверг, 13 ноября, следующий транш прямой бюджетной помощи от ЕС. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщила нардеп, глава Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа в Facebook, передает УНН.
Детали
"6 млрд евро - ожидаем завтра очередной транш от ЕС. Пообщались сегодня с делегацией EC FIN (директорат Еврокомиссии, который занимается ERA loans и "репарационным кредитом" - Стефани Памис, Хьюго Ферраданс Рамонде и коллегами из Представительства ЕС. Из хороших новостей - ожидаем, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Соответственно, рисков относительно финансирования военных и социально-гуманитарных расходов нет", - написала Пидласа.
По ее словам, по "репарационному кредиту" - работа продолжается, но нужно политическое решение Евросовета, то есть всех стран-членов ЕС.
Я еще раз подчеркнула, что потребность в новой помощи от ЕС возникнет уже в конце I квартала 2026 года, в первую очередь для финансирования невоенных расходов. Но мы также настаиваем на возможности использования "репарационного кредита" для нужд обороны через бюджет (в том числе на выплаты военным)
Напомним
Европейский Союз в четверг обсудит два основных способа привлечения финансовой поддержки для Украины: заимствования или более вероятный вариант использования замороженных российских активов.