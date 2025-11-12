$42.010.06
ЕС может завтра перечислить Украине транш на 6 млрд евро

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Украина ожидает 13 ноября транш прямой бюджетной помощи от ЕС на сумму 6 миллиардов евро. Средства включают 4,1 миллиарда евро в рамках ERA loans и 1,9 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility.

ЕС может завтра перечислить Украине транш на 6 млрд евро

Украина ожидает в четверг, 13 ноября, следующий транш прямой бюджетной помощи от ЕС. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщила нардеп, глава Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа в Facebook, передает УНН.

Детали

"6 млрд евро - ожидаем завтра очередной транш от ЕС. Пообщались сегодня с делегацией EC FIN (директорат Еврокомиссии, который занимается ERA loans и "репарационным кредитом" - Стефани Памис, Хьюго Ферраданс Рамонде и коллегами из Представительства ЕС. Из хороших новостей - ожидаем, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Соответственно, рисков относительно финансирования военных и социально-гуманитарных расходов нет", - написала Пидласа.

По ее словам, по "репарационному кредиту" - работа продолжается, но нужно политическое решение Евросовета, то есть всех стран-членов ЕС.

Я еще раз подчеркнула, что потребность в новой помощи от ЕС возникнет уже в конце I квартала 2026 года, в первую очередь для финансирования невоенных расходов. Но мы также настаиваем на возможности использования "репарационного кредита" для нужд обороны через бюджет (в том числе на выплаты военным)

- добавила Пидласа.

Напомним

Европейский Союз в четверг обсудит два основных способа привлечения финансовой поддержки для Украины: заимствования или более вероятный вариант использования замороженных российских активов.

Павел Башинский

