Фон дер Ляйен подтвердила выделение Украине почти 6 млрд евро
Киев • УНН
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила выделение Украине почти 6 миллиардов евро по кредиту ERA и Ukraine Facility. Евросовет также обязался покрыть финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, рассматривая три варианта финансирования, включая репарационный кредит на основе обездвиженных российских активов.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила выделение Украине сегодня почти 6 миллиардов евро. Об этом она заявила 13 ноября в Европейском парламенте во время выступления по итогам заседания Евросовета 23 октября, пишет УНН.
Мы сегодня выделим почти 6 миллиардов евро по кредиту ERA и Ukraine Facility
Также она приветствовала обязательство Евросовета покрыть финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет.
"Мы тесно сотрудничаем с Бельгией и всеми государствами-членами по вариантам выполнения этого обязательства. Вариант 1 – использовать бюджетные возможности для привлечения средств на рынках капитала. Вариант 2 – иметь межправительственное соглашение, согласно которому государства-члены самостоятельно будут привлекать необходимый капитал. Вариант 3 – это репарационный кредит, основанный на обездвиженных российских активах", - сообщила фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии пояснила, что "он будет базироваться на остатке средств обездвиженных активов".
"Мы предоставляем Украине кредит, который Украина вернет, если россия выплатит репарации. Это самый эффективный способ поддержки обороны Украины и ее экономики. И самый четкий способ дать россии понять, что время не на ее стороне. Мы покажем, что, если нужно, мы настроены на долгосрочную перспективу. Потому что речь идет о нашей свободе. Что Европа будет с Украиной столько, сколько нужно", - подчеркнула фон дер Ляйен.
