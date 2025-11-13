$42.010.06
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
07:00 • 11287 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
03:46 • 15096 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 14597 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 13413 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 51782 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 77355 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71586 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72412 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 63687 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
Фон дер Ляйен подтвердила выделение Украине почти 6 млрд евро

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила выделение Украине почти 6 миллиардов евро по кредиту ERA и Ukraine Facility. Евросовет также обязался покрыть финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет, рассматривая три варианта финансирования, включая репарационный кредит на основе обездвиженных российских активов.

Фон дер Ляйен подтвердила выделение Украине почти 6 млрд евро

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила выделение Украине сегодня почти 6 миллиардов евро. Об этом она заявила 13 ноября в Европейском парламенте во время выступления по итогам заседания Евросовета 23 октября, пишет УНН.

Мы сегодня выделим почти 6 миллиардов евро по кредиту ERA и Ukraine Facility

- сообщила фон дер Ляйен.

Также она приветствовала обязательство Евросовета покрыть финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет.

"Мы тесно сотрудничаем с Бельгией и всеми государствами-членами по вариантам выполнения этого обязательства. Вариант 1 – использовать бюджетные возможности для привлечения средств на рынках капитала. Вариант 2 – иметь межправительственное соглашение, согласно которому государства-члены самостоятельно будут привлекать необходимый капитал. Вариант 3 – это репарационный кредит, основанный на обездвиженных российских активах", - сообщила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии пояснила, что "он будет базироваться на остатке средств обездвиженных активов".

"Мы предоставляем Украине кредит, который Украина вернет, если россия выплатит репарации. Это самый эффективный способ поддержки обороны Украины и ее экономики. И самый четкий способ дать россии понять, что время не на ее стороне. Мы покажем, что, если нужно, мы настроены на долгосрочную перспективу. Потому что речь идет о нашей свободе. Что Европа будет с Украиной столько, сколько нужно", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Юлия Шрамко

