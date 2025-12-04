Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что США могут быть готовы «предать» Украину, согласно утечке стенограммы разговора между европейскими лидерами, обсуждавшими стратегию защиты Киева, передает УНН со ссылкой на POLITICO и Der Spiegel.

Что известно?

Детали телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, с участием Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, президента Финляндии Александра Стубба, президента Украины Владимира Зеленского и других, были опубликованы немецкой газетой Der Spiegel. Лидеры обсуждали мирные переговоры с Киевом и Москвой под руководством США.

«Существует вероятность того, что США предадут Украину в вопросе территории без четкого определения гарантий безопасности», – сказал Макрон, сообщает Spiegel, добавив, что для Зеленского существует «большая опасность».

Spiegel сообщил, что Елисейский дворец в заявлении для немецкого издания отрицал, что Макрон говорил о каком-либо предательстве. «Президент не использовал этих слов», – сообщила канцелярия Макрона, сообщает Spiegel.

Мерц отметил, что Зеленский должен быть «чрезвычайно осторожным в ближайшие дни».

«Они играют в игры, как с вами, так и с нами», – сказал Мерц, очевидно, имея в виду посланников Вашингтона Стива Виткоффа и Джареда Кушнера – зятя президента США Дональда Трампа – которые провели пять часов на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным во вторник.

Представитель Мерца Стефан Корнелиус заявил POLITICO: «В принципе, я не подтверждаю и не комментирую отрывки разговора».

Согласно стенограмме, министр Финляндии Стубб, похоже, согласился с Мерцем. «Мы не можем оставить Украину и Владимира наедине с этими ребятами», – сказал он, очевидно, имея в виду Виткоффа и Кушнера, что вызвало согласие у Рютте.

«Я согласен с Александром – мы должны защитить Владимира [Зеленского]», – сказал генеральный секретарь НАТО. НАТО отказалась от комментариев, когда POLITICO связалось с ним.

Добавим

Издание отмечает, что звонок состоялся после того, как администрация Трампа распространила мирный план из 28 пунктов, который, как сообщается, был разработан посланником Кремля Кириллом Дмитриевым, Виткоффом и Кушнером, и который был раскритикован Украиной и европейскими союзниками за чрезмерную приверженность России, что спровоцировало яростные переговоры в Женеве.

Эти переговоры, в которых приняли участие европейские, украинские и американские чиновники, привели к обновленному плану из 19 пунктов, с которым Россия еще не согласилась. Москва не отказалась от своих максималистских требований, а именно: чтобы Киев отказался от огромных участков неоккупированной территории на востоке, ограничил численность своих военных и провел новые выборы.

По данным Spiegel, в понедельничном разговоре также приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Европейского совета Антонио Кошта.

Во время разговора также обсуждался вопрос замороженных активов России, сообщает Spiegel, причем некоторые лидеры настаивали на том, что изъятие миллиардов Москвы для финансирования огромного транша финансовой и военной помощи Украине является вопросом, который должен решать ЕС, а не США.