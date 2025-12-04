$42.200.13
49.230.04
ukenru
12:31 • 1494 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 5756 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 4356 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 7342 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 10223 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 22113 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 37969 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 34831 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 44940 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 56233 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС

Киев • УНН

 • 1782 просмотра

Spiegel сообщил, что Елисейский дворец в заявлении для немецкого издания опроверг, что Макрон говорил о каком-либо предательстве.

Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что США могут быть готовы «предать» Украину, согласно утечке стенограммы разговора между европейскими лидерами, обсуждавшими стратегию защиты Киева, передает УНН со ссылкой на POLITICO и Der Spiegel.

Что известно?

Детали телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, с участием Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, президента Финляндии Александра Стубба, президента Украины Владимира Зеленского и других, были опубликованы немецкой газетой Der Spiegel. Лидеры обсуждали мирные переговоры с Киевом и Москвой под руководством США.

У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист03.12.25, 08:33 • 29603 просмотра

«Существует вероятность того, что США предадут Украину в вопросе территории без четкого определения гарантий безопасности», – сказал Макрон, сообщает Spiegel, добавив, что для Зеленского существует «большая опасность».

Spiegel сообщил, что Елисейский дворец в заявлении для немецкого издания отрицал, что Макрон говорил о каком-либо предательстве. «Президент не использовал этих слов», – сообщила канцелярия Макрона, сообщает Spiegel.

Мерц отметил, что Зеленский должен быть «чрезвычайно осторожным в ближайшие дни».

«Они играют в игры, как с вами, так и с нами», – сказал Мерц, очевидно, имея в виду посланников Вашингтона Стива Виткоффа и Джареда Кушнера – зятя президента США Дональда Трампа – которые провели пять часов на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным во вторник.

Представитель Мерца Стефан Корнелиус заявил POLITICO: «В принципе, я не подтверждаю и не комментирую отрывки разговора».

Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP04.12.25, 01:09 • 22124 просмотра

Согласно стенограмме, министр Финляндии Стубб, похоже, согласился с Мерцем. «Мы не можем оставить Украину и Владимира наедине с этими ребятами», – сказал он, очевидно, имея в виду Виткоффа и Кушнера, что вызвало согласие у Рютте.

«Я согласен с Александром – мы должны защитить Владимира [Зеленского]», – сказал генеральный секретарь НАТО. НАТО отказалась от комментариев, когда POLITICO связалось с ним.

Добавим

Издание отмечает, что звонок состоялся после того, как администрация Трампа распространила мирный план из 28 пунктов, который, как сообщается, был разработан посланником Кремля Кириллом Дмитриевым, Виткоффом и Кушнером, и который был раскритикован Украиной и европейскими союзниками за чрезмерную приверженность России, что спровоцировало яростные переговоры в Женеве.

Эти переговоры, в которых приняли участие европейские, украинские и американские чиновники, привели к обновленному плану из 19 пунктов, с которым Россия еще не согласилась. Москва не отказалась от своих максималистских требований, а именно: чтобы Киев отказался от огромных участков неоккупированной территории на востоке, ограничил численность своих военных и провел новые выборы.

Украина надеется на решение по замороженным российским активам до конца года - МИД03.12.25, 18:19 • 3164 просмотра

По данным Spiegel, в понедельничном разговоре также приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Европейского совета Антонио Кошта.

Во время разговора также обсуждался вопрос замороженных активов России, сообщает Spiegel, причем некоторые лидеры настаивали на том, что изъятие миллиардов Москвы для финансирования огромного транша финансовой и военной помощи Украине является вопросом, который должен решать ЕС, а не США.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Антониу Кошта
Йонас Гар Стере
Метте Фредериксен
Джорджия Мелони
Александр Стабб
Европейская комиссия
Европейский совет
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Дания
Норвегия
Италия
Германия
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Польша