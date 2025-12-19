$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 90 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 744 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 2858 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 11124 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 11664 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 12556 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 14757 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12248 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 18417 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10796 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
95%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідкиPhotoVideo19 грудня, 06:44 • 4548 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27 • 10762 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 19114 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 17531 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 20110 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 11125 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 18418 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 20149 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 25269 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 51610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Джорджа Мелоні
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 57440 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 39449 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 37840 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 44151 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 49111 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
M1 Abrams
Дипломатка

Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Уряд України ухвалив переговорні позиції за Кластерами 4 і 5, що дозволяє країні розпочати переговори з Європейським Союзом за всіма шістьма Кластерами. Це рішення ґрунтується на звітах Європейської комісії та відображає послідовне виконання Україною зобов'язань на шляху до членства в ЄС.

Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5

Уряд України ухвалив переговорні позиції за Кластерами 4 і 5. Таким чином, Україна готова до відкриття перемовин з Європейським Союзом за всіма шістьма Кластерами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Офісу Віцепреп’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Деталі

Як зазначено у повідомленні, на підставі затверджених документів буде оцінюватися прогрес України у виконанні критеріїв членства в ЄС. Переговорні позиції підготовлено з урахуванням звітів Європейської комісії за результатами скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС.

Зараз Україна має схвалені переговорні позиції за всіма шістьма Кластерами. Ми послідовно й оперативно виконуємо взяті на себе зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Протягом цього року завершено скринінг, розроблено та розпочато впровадження дорожніх карт реформ. Україна готова рухатися далі 

– зазначив Віцепрем’єр Тарас Качка.

Додамо

Кластер 4 охоплює напрями законодавства у сферах транспорту, енергетики, транс’європейської мережі, довкілля та змін клімату.

Кластер 5 стосується сільського господарства та розвитку сільських територій, продовольчої безпеки, ветеринарної та фітосанітарної політики, а також рибальства і водного промислу, регіональної політики та координації структурних інструментів, крім того, фінансові і бюджетні положення.

Нагадаємо

Україна прагне закрити переговорні кластери для вступу до Європейського Союзу до кінця 2026 року. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що технічно Україна готова до відкриття всіх шести кластерів до кінця цього року.

Алла Кіосак

Політика