Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Київ • УНН
Уряд України ухвалив переговорні позиції за Кластерами 4 і 5, що дозволяє країні розпочати переговори з Європейським Союзом за всіма шістьма Кластерами. Це рішення ґрунтується на звітах Європейської комісії та відображає послідовне виконання Україною зобов'язань на шляху до членства в ЄС.
Деталі
Як зазначено у повідомленні, на підставі затверджених документів буде оцінюватися прогрес України у виконанні критеріїв членства в ЄС. Переговорні позиції підготовлено з урахуванням звітів Європейської комісії за результатами скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС.
Зараз Україна має схвалені переговорні позиції за всіма шістьма Кластерами. Ми послідовно й оперативно виконуємо взяті на себе зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Протягом цього року завершено скринінг, розроблено та розпочато впровадження дорожніх карт реформ. Україна готова рухатися далі
Додамо
Кластер 4 охоплює напрями законодавства у сферах транспорту, енергетики, транс’європейської мережі, довкілля та змін клімату.
Кластер 5 стосується сільського господарства та розвитку сільських територій, продовольчої безпеки, ветеринарної та фітосанітарної політики, а також рибальства і водного промислу, регіональної політики та координації структурних інструментів, крім того, фінансові і бюджетні положення.
Нагадаємо
Україна прагне закрити переговорні кластери для вступу до Європейського Союзу до кінця 2026 року. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що технічно Україна готова до відкриття всіх шести кластерів до кінця цього року.