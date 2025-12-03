$42.340.08
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Головна
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський: Україна прагне закриття кластерів для вступу до ЄС до кінця 2026 року

Україна прагне закрити переговорні кластери для вступу до Європейського Союзу до кінця 2026 року. Володимир Зеленський зазначив, що технічно Україна готова до відкриття всіх шести кластерів до кінця цього року.

Україна хотіла б закрити переговорні кластери на шляху до вступу у Європейський Союз до кінця наступного року, як зазначили в Офісі Президента, повідомив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою в Ірландії, пише УНН.

Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі. Головування Ірландії буде важливим. У першому півріччі 2026 року буде головування Кіпру, а потім – Ірландії. Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний – це їх закриття. І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії

– зазначив Глава держави.

