Зеленський: Україна прагне закриття кластерів для вступу до ЄС до кінця 2026 року
Київ • УНН
Україна прагне закрити переговорні кластери для вступу до Європейського Союзу до кінця 2026 року. Володимир Зеленський зазначив, що технічно Україна готова до відкриття всіх шести кластерів до кінця цього року.
Україна хотіла б закрити переговорні кластери на шляху до вступу у Європейський Союз до кінця наступного року, як зазначили в Офісі Президента, повідомив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою в Ірландії, пише УНН.
Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі. Головування Ірландії буде важливим. У першому півріччі 2026 року буде головування Кіпру, а потім – Ірландії. Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний – це їх закриття. І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії
