Зеленський: Україна прагне закриття кластерів для вступу до ЄС до кінця 2026 року

Україна хотіла б закрити переговорні кластери на шляху до вступу у Європейський Союз до кінця наступного року, як зазначили в Офісі Президента, повідомив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою в Ірландії, пише УНН.

Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі. Головування Ірландії буде важливим. У першому півріччі 2026 року буде головування Кіпру, а потім – Ірландії. Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний – це їх закриття. І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії