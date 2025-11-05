Україна прагне відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС на саміті у грудні, йде пошук шляхів зміни позиції Угорщини - віцепрем'єр

Україна спрямовує всі зусилля на те, щоб рішення про відкриття усіх кластерів переговорів про вступ до ЄС було погоджено на саміті блоку 19 грудня, наразі ж йде пошук шляхів для зміни позиції Угорщини, напередодні була розмова з головою угорського МЗС Петером Сіярто і Київ розраховує на результат, повідомив у середу у Facebook віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, пише УНН.

... нам потрібно провести власне переговори. Потрібно формально відкрити усі кластери. Усі ми шукаємо шляхи як це зробити. Маємо підтримку 26 держав членів. Шукаємо шляхи і для зміни позиції Угорщини. Я вчора говорив з Петером Сіярто і ми будемо підтримувати діалог. Сподіваюсь, результат отримаємо - написав Качка.

Тим часом, зі слів віцепрем'єра, "не зупиняємо роботу над підготовкою усіх кластерів для відкриття". "Комісія зазначила, що 1, 2 та 6 кластери готові для відкриття. Переговорна позиція України за 3 кластером схвалена, а проект переговорної позиції ЄС Комісія передала до Ради. Завершується підготовка переговорних позицій по кластерах 4 та 5. Згоден з Мартою Кос, що всі шість кластерів будуть готові до відкриття вже до кінця листопада", - зазначив Качка.

А отже далі 27 держав-членів мають схвалити рішення. Усі зусилля спрямовуються на те, щоб це сталося 19 грудня під час засідання Європейської Ради - наголосив віцепрем'єр.

"Що б не сталося, ми будемо максимально швидко виконувати всі завдання в рамках переговорного процесу", - зазначив він.

Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"

При цьому Качка переконаний, що "завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – це реалістична мета". "Такий головний висновок з представлення Звіту про розширення. Рівень підготовки та темп реформ дозволяють нам це зробити – така оцінка Європейської Комісії. Наші з вами спільні зусилля дають результат. Але також нас чекає надзвичайно багато роботи", - вказав він.

"То ж що далі? Звіт містить рекомендації в кожній сфері переговорів. Але це лише невелика видима частина переговорного процесу. Цього року ми завершили скринінги. Як результат ми маємо сотні сторінок звітів, переговорних позицій та дорожніх карт з ще більшою кількістю заходів. До кінця року всі ці документи консолідуються у Національну програму адаптації законодавства до права ЄС (National Program of Adoption of Acquis) і фактично потижневий план моніторингу виконання нами усіх заходів з боку Європейської Комісії", - вказав урядовець.

За його словами, "левова частка цієї роботи – законодавчі акти Верховної Ради та уряду і розвиток інституцій (особливо у частині верховенства права)".

"За умов злагодженої роботи Верховної Ради і уряду все можна зробити до кінця 2027 року", - підкреслив Качка.

Найкраща оцінка, та очікуємо дій стосовно штучних перешкод: Зеленський і уряд відреагували на звіт Єврокомісії щодо шляху України до ЄС