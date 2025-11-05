Украина стремится к открытию всех переговорных кластеров с ЕС на саммите в декабре, идет поиск путей изменения позиции Венгрии - вице-премьер

ukenru
Эксклюзив
08:57 • 5670 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 10197 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 10724 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 28005 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 29386 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 53073 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 40751 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38690 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35773 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 54644 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState5 ноября, 00:48 • 18689 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина5 ноября, 01:11 • 24549 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе Орел5 ноября, 02:29 • 19201 просмотра
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов5 ноября, 03:38 • 10832 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти04:50 • 10554 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 54646 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов4 ноября, 13:50 • 50499 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 49181 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 67947 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 66418 просмотра
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Роберт Паттинсон
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Покровск
Израиль
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 2892 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 27902 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 41778 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People4 ноября, 06:59 • 44612 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 39776 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер

Украина стремится к открытию всех переговорных кластеров с ЕС на саммите в декабре, идет поиск путей изменения позиции Венгрии - вице-премьер

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Украина активно готовится к переговорам о вступлении в ЕС, имея поддержку 26 государств-членов и работая над изменением позиции Венгрии. Вице-премьер Качка заявил, что до конца ноября все шесть кластеров будут готовы к открытию, а завершение переговоров до 2028 года является реалистичной целью.

Украина стремится к открытию всех переговорных кластеров с ЕС на саммите в декабре, идет поиск путей изменения позиции Венгрии - вице-премьер

Украина прилагает все усилия для того, чтобы решение об открытии всех кластеров переговоров о вступлении в ЕС было согласовано на саммите блока 19 декабря, сейчас же идет поиск путей для изменения позиции Венгрии, накануне был разговор с главой венгерского МИД Петером Сийярто и Киев рассчитывает на результат, сообщил в среду в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, пишет УНН.

... нам нужно провести собственно переговоры. Нужно формально открыть все кластеры. Все мы ищем пути, как это сделать. Имеем поддержку 26 государств-членов. Ищем пути и для изменения позиции Венгрии. Я вчера говорил с Петером Сийярто, и мы будем поддерживать диалог. Надеюсь, результат получим

- написал Качка.

Тем временем, по словам вице-премьера, "не останавливаем работу над подготовкой всех кластеров для открытия". "Комиссия отметила, что 1, 2 и 6 кластеры готовы для открытия. Переговорная позиция Украины по 3 кластеру одобрена, а проект переговорной позиции ЕС Комиссия передала в Совет. Завершается подготовка переговорных позиций по кластерам 4 и 5. Согласен с Мартой Кос, что все шесть кластеров будут готовы к открытию уже до конца ноября", - отметил Качка.

А значит, далее 27 государств-членов должны одобрить решение. Все усилия направляются на то, чтобы это произошло 19 декабря во время заседания Европейского Совета

- подчеркнул вице-премьер.

"Что бы ни случилось, мы будем максимально быстро выполнять все задачи в рамках переговорного процесса", - отметил он.

Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"04.11.25, 14:32 • 19731 просмотр

При этом Качка убежден, что "завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году – это реалистичная цель". "Такой главный вывод из представления Отчета о расширении. Уровень подготовки и темп реформ позволяют нам это сделать – такова оценка Европейской Комиссии. Наши с вами совместные усилия дают результат. Но также нас ждет чрезвычайно много работы", - указал он.

"Так что дальше? Отчет содержит рекомендации в каждой сфере переговоров. Но это лишь небольшая видимая часть переговорного процесса. В этом году мы завершили скрининги. В результате мы имеем сотни страниц отчетов, переговорных позиций и дорожных карт с еще большим количеством мероприятий. До конца года все эти документы консолидируются в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС (National Program of Adoption of Acquis) и фактически еженедельный план мониторинга выполнения нами всех мероприятий со стороны Европейской Комиссии", - указал чиновник.

По его словам, "львиная доля этой работы – законодательные акты Верховной Рады и правительства и развитие институтов (особенно в части верховенства права)".

"При условии слаженной работы Верховной Рады и правительства все можно сделать до конца 2027 года", - подчеркнул Качка.

Лучшая оценка, но ожидаем действий в отношении искусственных препятствий: Зеленский и правительство отреагировали на отчет Еврокомиссии о пути Украины в ЕС04.11.25, 15:17 • 1938 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Петер Сийярто
Европейская комиссия
Европейский совет
Верховная Рада
Венгрия