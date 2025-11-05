Украина стремится к открытию всех переговорных кластеров с ЕС на саммите в декабре, идет поиск путей изменения позиции Венгрии - вице-премьер

Украина прилагает все усилия для того, чтобы решение об открытии всех кластеров переговоров о вступлении в ЕС было согласовано на саммите блока 19 декабря, сейчас же идет поиск путей для изменения позиции Венгрии, накануне был разговор с главой венгерского МИД Петером Сийярто и Киев рассчитывает на результат, сообщил в среду в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, пишет УНН.

... нам нужно провести собственно переговоры. Нужно формально открыть все кластеры. Все мы ищем пути, как это сделать. Имеем поддержку 26 государств-членов. Ищем пути и для изменения позиции Венгрии. Я вчера говорил с Петером Сийярто, и мы будем поддерживать диалог. Надеюсь, результат получим - написал Качка.

Тем временем, по словам вице-премьера, "не останавливаем работу над подготовкой всех кластеров для открытия". "Комиссия отметила, что 1, 2 и 6 кластеры готовы для открытия. Переговорная позиция Украины по 3 кластеру одобрена, а проект переговорной позиции ЕС Комиссия передала в Совет. Завершается подготовка переговорных позиций по кластерам 4 и 5. Согласен с Мартой Кос, что все шесть кластеров будут готовы к открытию уже до конца ноября", - отметил Качка.

А значит, далее 27 государств-членов должны одобрить решение. Все усилия направляются на то, чтобы это произошло 19 декабря во время заседания Европейского Совета - подчеркнул вице-премьер.

"Что бы ни случилось, мы будем максимально быстро выполнять все задачи в рамках переговорного процесса", - отметил он.

Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"

При этом Качка убежден, что "завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году – это реалистичная цель". "Такой главный вывод из представления Отчета о расширении. Уровень подготовки и темп реформ позволяют нам это сделать – такова оценка Европейской Комиссии. Наши с вами совместные усилия дают результат. Но также нас ждет чрезвычайно много работы", - указал он.

"Так что дальше? Отчет содержит рекомендации в каждой сфере переговоров. Но это лишь небольшая видимая часть переговорного процесса. В этом году мы завершили скрининги. В результате мы имеем сотни страниц отчетов, переговорных позиций и дорожных карт с еще большим количеством мероприятий. До конца года все эти документы консолидируются в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС (National Program of Adoption of Acquis) и фактически еженедельный план мониторинга выполнения нами всех мероприятий со стороны Европейской Комиссии", - указал чиновник.

По его словам, "львиная доля этой работы – законодательные акты Верховной Рады и правительства и развитие институтов (особенно в части верховенства права)".

"При условии слаженной работы Верховной Рады и правительства все можно сделать до конца 2027 года", - подчеркнул Качка.

Лучшая оценка, но ожидаем действий в отношении искусственных препятствий: Зеленский и правительство отреагировали на отчет Еврокомиссии о пути Украины в ЕС