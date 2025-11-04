Лучшая оценка, но ожидаем действий по искусственным препятствиям: Зеленский и правительство отреагировали на отчет Еврокомиссии о пути Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский, а также представители правительства отреагировали на отчет Еврокомиссии о расширении ЕС в отношении Украины, указав, что "это лучший результат оценки на сегодня". Глава государства отметил ожидание от ЕС решительных действий "для преодоления всех искусственных препятствий", тогда как глава МИД Андрей Сибига назвал открытие переговорных кластеров "следующим логическим шагом", отметив, что Украина продолжает комплексные реформы, пишет УНН.

Реакция Президента

Отчет Еврокомиссии в рамках Пакета расширения Евросоюза подтверждает: Украина уверенно движется к членству в Евросоюзе и готова открыть кластеры 1, 2 и 6. Это лучший результат оценки на сегодня - доказательство того, что даже во время защиты от полномасштабной агрессии России Украина продолжает реформы и меняется в соответствии с европейскими стандартами - указал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что "прогресс Украины на пути в Евросоюз достигается благодаря усилиям миллионов наших граждан". "Я благодарен каждому украинцу, кто ежедневно работает ради нашей независимости, нашего государства, всем, кто поддерживает эти усилия, и, безусловно, всем нашим храбрым воинам, которые сражаются ради Украины, за своих побратимов и за саму возможность безопасной, объединенной и свободной Европы, в которой Украина является неотъемлемой частью", - подчеркнул Глава государства.

Мы ожидаем решительных действий Евросоюза для преодоления всех искусственных препятствий на пути к сильной и единой Европе - подчеркнул Зеленский.

"Единство и сила – это два ключевых элемента для того, чтобы европейский проект был успешным и обеспечил безопасность, благополучие и гарантированный мир для всех европейских народов, общин и семей. Мы продолжим совместную работу для укрепления Европы и наших общих ценностей", - подытожил Президент.

Оценка Премьер-министра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также указала, что "Украина получила самые высокие оценки в отчете в рамках Пакета расширения 2025 года, который сегодня обнародовала Еврокомиссия". "Мы на шаг ближе к членству в ЕС", - отметила она в соцсетях.

"Мы рады, что отчет подтверждает: Украина демонстрирует последовательный прогресс на пути к членству в ЕС. Это наш лучший результат за три года на пути к вступлению. И самое главное - ни разу мы не получили негативной оценки "откат назад". Евроотчет также отмечает прогресс Украины в подготовке к переговорам и готовность к открытию переговорных кластеров", - отметила Свириденко.

Она отметила, что "курс на членство в ЕС - среди главных приоритетов Президента, Верховной Рады и правительства". "Мы уверенно движемся к членству в Европейском Союзе. Это цель, которая почти 13 лет назад вывела миллионы украинцев на площади. Которую мы отстояли и закрепили в Конституции. Украина - это неотъемлемая часть Европы", - подчеркнула Премьер.

Что говорит глава МИД

Глава МИД Украины Андрей Сибига также приветствовал сегодняшний отчет о расширении ЕС в отношении Украины. "Он подтверждает значительный прогресс Украины и ее решимость продвигаться европейским путем даже посреди полномасштабной войны России", - указал министр, которого цитирует МИД в соцсетях.

Мы продолжаем комплексные реформы, в частности в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и управления как основы нашего демократического и европейского будущего - подчеркнул Сибига.

"Я особенно горжусь тем, что Раздел 31 "Внешняя политика, политика безопасности и обороны", который входит в сферу ответственности МИД Украины, получил высокую оценку. Мы отлично поработали над синхронизацией санкций против России с ЕС и обеспечили 99% согласованности с заявлениями ЕС по внешней политике", - указал министр.

"Украина завершила процесс скрининга и готова открыть переговорные кластеры - следующий логический шаг, который будет отражать прогресс в политических решениях. Членство Украины в ЕС является гарантией безопасности для нашей страны и лучшей долгосрочной инвестицией в безопасность всего европейского континента. Интегрируя Украину, ЕС укрепляет собственную стабильность, единство и устойчивость. Более сильная и безопасная Европа невозможна без Украины как ее неотъемлемой части", - отметил Сибига.

"Лучший отчет о расширении за три года", - так описал оценку усилий Украины на пути к вступлению в ЕС и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Что в разделах отчета Еврокомиссии по Украине

"Европейская Комиссия впервые признала, что Украина демонстрирует рекордный прогресс в большинстве сфер реформ. Отчет имеет 36 оценок по разделам и отдельным дорожным картам. По всем без исключения – имеем прогресс. То есть мы движемся быстрее, чем в прошлом году", - отметил Качка в соцсетях.

По его словам, "большая скорость реформ (улучшение прогресса) по 15 переговорным разделам. В 12 разделах этот прогресс на высоком уровне (good progress). Ни по одному из разделов нет падения общей оценки подготовки к вступлению в ЕС. В 11 разделах мы имеем повышение общей оценки, что является лучшей оценкой динамики с момента кандидатства".

По методологии, которая прижилась в Украине, средний уровень прогресса - 3,16, рост на +0,39 (в прошлом году было +0,01), по общему уровню подготовки - 2,53, рост на +0,32 (в прошлом году было +0,025). Отчет не содержит критики, а имеет рекомендации по дальнейшим шагам, которые совпадают со скрининговыми отчетами и дорожными картами. В судопроизводстве и антикоррупции отмечается системная работа институций - указал Качка.

По мнению вице-премьера, "Европейская комиссия видит, что Украина переходит от принятия законов к реальному внедрению европейских стандартов - в госуправлении, судебной системе, экономике, цифровизации и образовании".

"Мы это будем беречь и развивать", - подчеркнул Качка.

"Комиссия подтверждает готовность к открытию 1, 2 и 6 кластеров переговоров. Остальные - в хорошей динамике для того, чтобы быть готовыми к открытию до конца года", - отметил вице-премьер.

