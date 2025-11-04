Найкраща оцінка, та очікуємо дій стосовно штучних перешкод: Зеленський і уряд відреагували на звіт Єврокомісії щодо шляху України до ЄС

ukenru
Ексклюзив
14:17 • 3850 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9754 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10239 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12111 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12940 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19793 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41635 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24019 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81050 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46271 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25 • 7964 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35048 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27665 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto10:24 • 4524 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11735 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 3850 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 4274 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 9754 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41635 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35284 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Девід Бекхем
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Румунія
Франція
Реклама
УНН Lite
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11922 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27825 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 27676 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 31879 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 41442 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
«Калібр» (сімейство ракет)
Іскандер (ОТРК)

Найкраща оцінка, та очікуємо дій стосовно штучних перешкод: Зеленський і уряд відреагували на звіт Єврокомісії щодо шляху України до ЄС

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Президент Зеленський та урядовці відреагували на звіт Єврокомісії, назвавши його найкращим результатом оцінювання на сьогодні. Україна впевнено рухається до членства у ЄС та готова відкрити переговорні кластери.

Найкраща оцінка, та очікуємо дій стосовно штучних перешкод: Зеленський і уряд відреагували на звіт Єврокомісії щодо шляху України до ЄС

Президент Володимир Зеленський, а також представники уряду, відреагували на звіт Єврокомісії про розширення ЄС щодо України, вказавши, що "це найкращий результат оцінювання на сьогодні". Глава держави наголосив на очікуванні від ЄС рішучих дій "для подолання всіх штучних перешкод", тоді як голова МЗС Андрій Сибіга назвав відкриття переговорних кластерів "наступним логічним кроком", зауваживши, що Україна продовжує комплексні реформи, пише УНН.

Реакція Президента

Звіт Єврокомісії в межах Пакета розширення Євросоюзу підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6. Це найкращий результат оцінювання на сьогодні - доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів

- вказав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив, що "прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів наших громадян". "Я вдячний кожному українцю, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною", - підкреслив Глава держави.

Ми очікуємо рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи

- наголосив Зеленський.

"Єдність і сила – це два ключові елементи для того, щоб європейський проєкт був успішним і забезпечив безпеку, добробут і гарантований мир для всіх європейських народів, громад і родин. Ми продовжимо спільну роботу задля зміцнення Європи та наших спільних цінностей", - підсумував Президент.

Оцінка Прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко також вказала, що "Україна отримала найвищі оцінки у звіті в межах Пакета розширення 2025 року, який сьогодні оприлюднила Єврокомісія". "Ми на крок ближче до членства в ЄС", - зазначила вона у соцмережах.

"Ми раді, що звіт підтверджує: Україна демонструє послідовний прогрес на шляху до членства в ЄС. Це наш найкращий результат за три роки на шляху до вступу. І найголовніше - жодного разу ми не отримали негативної оцінки "відкат назад". Єврозвіт також відзначає прогрес України у підготовці до переговорів і готовність до відкриття переговорних кластерів", - зазначила Свириденко.

Вона зауважила, що "курс на членство в ЄС - серед головних пріоритетів Президента, Верховної Ради та уряду". "Ми впевнено рухаємося до членства у Європейському Союзі. Це мета, яка майже 13 років тому вивела мільйони українців на майдани. Яку ми відстояли і закріпили в Конституції. Україна - це невідʼємна частина Європи", - підкреслила Прем'єр.

Що каже голова МЗС

Голова МЗС України Андрій Сибіга також привітав сьогоднішній звіт про розширення ЄС щодо України. "Він підтверджує значний прогрес України та її рішучість просуватися європейським шляхом навіть посеред повномасштабної війни росії", - вказав міністр, якого цитує МЗС у соцмережах.

Ми продовжуємо комплексні реформи, зокрема у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та управління як основи нашого демократичного та європейського майбутнього

- наголосив Сибіга.

"Я особливо пишаюся тим, що Розділ 31 "Зовнішня політика, політика безпеки та оборона", який входить до сфери відповідальності МЗС України, отримав високу оцінку. Ми чудово попрацювали над синхронізацією санкцій проти росії з ЄС та забезпечили 99% узгодженості із заявами ЄС щодо зовнішньої політики", - вказав міністр.

"Україна завершила процес скринінгу та готова відкрити переговорні кластери - наступний логічний крок, що відображатиме прогрес у політичних рішеннях. Членство України в ЄС є гарантією безпеки для нашої країни та найкращою довгостроковою інвестицією у безпеку всього європейського континенту. Інтегруючи Україну, ЄС зміцнює власну стабільність, єдність та стійкість. Сильніша та безпечніша Європа неможлива без України як її невід'ємної частини", - зазначив Сибіга.

"Найкращий звіт про розширення за три роки", - так описав оцінку зусиль України на шляху до вступу в ЄС і віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Що у розділах звіту Єврокомісії щодо України

"Європейська Комісія вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ. Звіт має 36 оцінок по розділах і окремих дорожніх картах. По всіх без винятку – маємо прогрес. Тобто ми рухаємося швидше, ніж минулого року", - зазначив Качка у соцмережах.

З його слів, "більша швидкість реформ (покращення прогресу) по 15 переговорних розділах. У 12 розділах цей прогрес на високому рівні (good progress). По жодному з розділів немає падіння загальної оцінки підготовки до вступу в ЄС. У 11 розділах ми маємо підвищення загальної оцінки, що є найкращою оцінкою динаміки з моменту кандидатства".

За методологією, яка прижилась в Україні, ⁠середній рівень прогресу - 3,16, зростання на +0,39 (минулого року було +0,01), за загальним рівнем підготовки - 2,53, зростання на +0,32 (минулого року було +0,025). Звіт не містить критики, а має рекомендації щодо подальших кроків, які співпадають зі скринінговими звітами та дорожніми картами. У судочинстві та антикорупції відзначається системна робота інституцій

- вказав Качка.

На думку віцепрем'єра, "Європейська комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів - у держуправлінні, судовій системі, економіці, цифровізації та освіті".

"Ми це будемо берегти і розвивати", - наголосив Качка.

"Комісія підтверджує готовність до відкриття 1, 2 та 6 кластерів перегорів. Інші - у гарній динаміці для того, щоб бути готовими до відкриття до кінця року", - зазначив віцепрем'єр.

Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"04.11.25, 14:32 • 10238 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Дипломатка
Юлія Свириденко
Європейська комісія
Верховна Рада України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна