Найкраща оцінка, та очікуємо дій стосовно штучних перешкод: Зеленський і уряд відреагували на звіт Єврокомісії щодо шляху України до ЄС

Президент Володимир Зеленський, а також представники уряду, відреагували на звіт Єврокомісії про розширення ЄС щодо України, вказавши, що "це найкращий результат оцінювання на сьогодні". Глава держави наголосив на очікуванні від ЄС рішучих дій "для подолання всіх штучних перешкод", тоді як голова МЗС Андрій Сибіга назвав відкриття переговорних кластерів "наступним логічним кроком", зауваживши, що Україна продовжує комплексні реформи, пише УНН.

Реакція Президента

Звіт Єврокомісії в межах Пакета розширення Євросоюзу підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6. Це найкращий результат оцінювання на сьогодні - доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів - вказав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив, що "прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів наших громадян". "Я вдячний кожному українцю, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною", - підкреслив Глава держави.

Ми очікуємо рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи - наголосив Зеленський.

"Єдність і сила – це два ключові елементи для того, щоб європейський проєкт був успішним і забезпечив безпеку, добробут і гарантований мир для всіх європейських народів, громад і родин. Ми продовжимо спільну роботу задля зміцнення Європи та наших спільних цінностей", - підсумував Президент.

Оцінка Прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко також вказала, що "Україна отримала найвищі оцінки у звіті в межах Пакета розширення 2025 року, який сьогодні оприлюднила Єврокомісія". "Ми на крок ближче до членства в ЄС", - зазначила вона у соцмережах.

"Ми раді, що звіт підтверджує: Україна демонструє послідовний прогрес на шляху до членства в ЄС. Це наш найкращий результат за три роки на шляху до вступу. І найголовніше - жодного разу ми не отримали негативної оцінки "відкат назад". Єврозвіт також відзначає прогрес України у підготовці до переговорів і готовність до відкриття переговорних кластерів", - зазначила Свириденко.

Вона зауважила, що "курс на членство в ЄС - серед головних пріоритетів Президента, Верховної Ради та уряду". "Ми впевнено рухаємося до членства у Європейському Союзі. Це мета, яка майже 13 років тому вивела мільйони українців на майдани. Яку ми відстояли і закріпили в Конституції. Україна - це невідʼємна частина Європи", - підкреслила Прем'єр.

Що каже голова МЗС

Голова МЗС України Андрій Сибіга також привітав сьогоднішній звіт про розширення ЄС щодо України. "Він підтверджує значний прогрес України та її рішучість просуватися європейським шляхом навіть посеред повномасштабної війни росії", - вказав міністр, якого цитує МЗС у соцмережах.

Ми продовжуємо комплексні реформи, зокрема у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та управління як основи нашого демократичного та європейського майбутнього - наголосив Сибіга.

"Я особливо пишаюся тим, що Розділ 31 "Зовнішня політика, політика безпеки та оборона", який входить до сфери відповідальності МЗС України, отримав високу оцінку. Ми чудово попрацювали над синхронізацією санкцій проти росії з ЄС та забезпечили 99% узгодженості із заявами ЄС щодо зовнішньої політики", - вказав міністр.

"Україна завершила процес скринінгу та готова відкрити переговорні кластери - наступний логічний крок, що відображатиме прогрес у політичних рішеннях. Членство України в ЄС є гарантією безпеки для нашої країни та найкращою довгостроковою інвестицією у безпеку всього європейського континенту. Інтегруючи Україну, ЄС зміцнює власну стабільність, єдність та стійкість. Сильніша та безпечніша Європа неможлива без України як її невід'ємної частини", - зазначив Сибіга.

"Найкращий звіт про розширення за три роки", - так описав оцінку зусиль України на шляху до вступу в ЄС і віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Що у розділах звіту Єврокомісії щодо України

"Європейська Комісія вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ. Звіт має 36 оцінок по розділах і окремих дорожніх картах. По всіх без винятку – маємо прогрес. Тобто ми рухаємося швидше, ніж минулого року", - зазначив Качка у соцмережах.

З його слів, "більша швидкість реформ (покращення прогресу) по 15 переговорних розділах. У 12 розділах цей прогрес на високому рівні (good progress). По жодному з розділів немає падіння загальної оцінки підготовки до вступу в ЄС. У 11 розділах ми маємо підвищення загальної оцінки, що є найкращою оцінкою динаміки з моменту кандидатства".

За методологією, яка прижилась в Україні, ⁠середній рівень прогресу - 3,16, зростання на +0,39 (минулого року було +0,01), за загальним рівнем підготовки - 2,53, зростання на +0,32 (минулого року було +0,025). Звіт не містить критики, а має рекомендації щодо подальших кроків, які співпадають зі скринінговими звітами та дорожніми картами. У судочинстві та антикорупції відзначається системна робота інституцій - вказав Качка.

На думку віцепрем'єра, "Європейська комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів - у держуправлінні, судовій системі, економіці, цифровізації та освіті".

"Ми це будемо берегти і розвивати", - наголосив Качка.

"Комісія підтверджує готовність до відкриття 1, 2 та 6 кластерів перегорів. Інші - у гарній динаміці для того, щоб бути готовими до відкриття до кінця року", - зазначив віцепрем'єр.

Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"