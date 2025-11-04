Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"

Європейська комісія представила свій щорічний звіт про розширення (Enlargement Package) щодо прогресу країн-кандидатів на шляху до членства в ЄС, відзначивши просування України у ключових реформах і виконання Києвом умов, необхідні для відкриття кластерів переговорів щодо вступу, але зауваживши, що вважає, що "необхідне прискорення темпів реформ, особливо щодо "основ" (fundamentals), зокрема верховенства права, пише УНН.

"Сьогодні Європейська комісія ухвалила свій щорічний Пакет розширення (Enlargement Package), у якому представлено комплексну оцінку прогресу, досягнутого партнерами з розширення за останні 12 місяців", - сказано у повідомленні.

Як зазначається щодо України, "попри невпинну агресію росії, Україна залишається твердо відданою своєму шляху до вступу до ЄС, успішно завершивши процес скринінгу та просунувшись у ключових реформах". "Україна прийняла дорожні карти щодо верховенства права, державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також план дій щодо національних меншин, які Єврокомісія оцінила позитивно", - зазначається у повідомленні євроінституції.

Україна виконала умови, необхідні для відкриття кластерів: першого ("Основи", fundamentals), шостого ("Зовнішні відносини", external relations) та другого ("Внутрішній ринок", internal market). Єврокомісія очікує, що Україна виконає умови для відкриття решти трьох кластерів, і працює над тим, щоб Рада (ЄС) мала змогу продовжити відкриття всіх кластерів до кінця року - ідеться у повідомленні Єврокомісії.

Як повідомляється, "уряд України заявив про свою ціль попередньо закрити переговори про вступ до кінця 2028 року".

Єврокомісія прихильна підтримці цієї амбітної цілі, але вважає, що для її досягнення необхідне прискорення темпів реформ, особливо щодо "основ" (fundamentals), зокрема верховенства права - ідеться у пресрелізі Єврокомісії.

Як повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, "комісар ЄС з питань розширення (Марта) Кос каже, що Україна та Молдова можуть відкрити всі розділи/кластери для вступу вже в листопаді". "Дуже сміливо. Звичайно, для цього потрібна одностайність серед держав-членів, а її досі немає", - написав Йозвяк у X.

