Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Єврокомісія відзначила "виняткову рішучість" України на шляху до ЄС, але закликала прискорити реформи у судовій сфері та посилити антикорупційні заходи. Звіт підкреслює потребу подолати тиск на антикорупційні органи та забезпечити їхню незалежність.

Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС

Єврокомісія оприлюднила звіт про оцінку прогресу України на шляху до вступу в Європейський Союз. У звіті відзначено "виняткову рішучість" України в питанні євроінтеграції, водночас підкреслено необхідність прискорення реформ у судовій сфері та посилення антикорупційних заходів. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters.

Деталі

Зазначається, що журналісти Reuters ознайомилися з проєктом звіту про готовність України до вступу в ЄС, ухвалення якого очікується у вівторок, 4 листопада.

У документі підкреслюється, що, незважаючи на війну, Україна виявила "чітку прихильність євроінтеграційному шляху" та провела низку значущих реформ.

Разом із тим Єврокомісія звертає увагу на потребу посилити боротьбу з корупцією, зміцнити незалежність судової влади та забезпечити стабільну роботу антикорупційних органів.

Нещодавні негативні тенденції, зокрема зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити

- йдеться у проєкті звіту

У Брюсселі висловлюють стурбованість "негативними тенденціями" в Україні - зокрема зростанням політичного тиску на антикорупційні органи, спробами обмежити їхню незалежність і ризиками для громадянського суспільства.

Єврокомісія закликала українську владу усунути ці проблеми, оскільки вони можуть уповільнити переговорний процес щодо вступу до ЄС. Окрему увагу в документі приділено необхідності судової реформи, боротьбі з організованою злочинністю та підвищенню прозорості роботи державних інституцій.

Попри те що більшість урядів країн ЄС офіційно підтримують євроінтеграційні прагнення України, у звіті наголошується: для реального просування вперед потрібна згода всіх членів Союзу. Поки що дати початку нового етапу переговорів не визначено, а Угорщина продовжує блокувати процес.

Україна заявляє про намір завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2028 року. Водночас Єврокомісія підкреслює, що для досягнення цієї мети Києву необхідно активізувати реформи, насамперед у сфері правосуддя та забезпечення верховенства права.

У проєкті також міститься пропозиція створити суворіші механізми контролю для країн-кандидатів, щоб після вступу вони не могли відходити від демократичних норм і зобов’язань, узятих у процесі переговорів.

Нагадаємо

У Європейському Союзі розглядають пропозицію дозволити новим країнам вступати до ЄС без повного права голосу, що може зробити лідерів, як Віктор Орбан, більш поступливими до вступу України. Ця ініціатива дозволить країнам, як Україна, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето.

Віта Зеленецька

