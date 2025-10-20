ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні

$41.730.10
48.760.24
ukenru
Ексклюзив
07:13 • 3176 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 10843 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 17943 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 57891 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89757 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 51805 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 46551 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 42706 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47358 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 55025 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
85%
749мм
Популярнi новини
Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 19 жовтня, 22:32 • 3598 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 23362 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 7224 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 17452 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 13817 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89763 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 59419 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 138668 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 159443 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 182579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Джей Ді Венс
Олена Шуляк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 48386 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 51998 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 70970 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 70180 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 96584 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Brent

ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

У Європейському Союзі розглядають пропозицію дозволити новим країнам вступати до ЄС без повного права голосу, що може зробити лідерів, як Віктор Орбан, більш поступливими до вступу України. Ця ініціатива дозволить країнам, як Україна, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето.

ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні

У Європейському Союзі розглядають можливість дозволити новим країнами вступати до ЄС без повного права голосу, що може зробити таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, більш поступливими до вступу до блоку таких країн, як Україна, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Пропозиція про зміну правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії розробки і має бути схвалена всіма країнами, повідомляють три європейські дипломати та чиновник ЄС, знайомий із перебігом обговорень. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як ЄС повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладання вето окремими країнами.

Це остання спроба урядів країн блоку, які виступають за розширення ЄС, таких як Австрія та Швеція, вдихнути нове життя в процес розширення, який зараз блокується Будапештом та кількома іншими столицями через побоювання, що це може призвести до небажаної конкуренції на місцевих ринках або поставити під загрозу інтереси безпеки.

"Майбутні члени повинні відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключових інституційних реформ, таких як запровадження кваліфікованої більшості в більшості політичних сфер, - заявив Антон Хофрайтер, голова комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини. - Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС".

Ця ініціатива дозволить країнам, які перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова та Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето - права, яке уряди країн ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент для запобігання неугодній їм політиці ЄС.

Ідея цієї пропозиції, яка, за словами тих же дипломатів та офіційних осіб, неофіційно обговорюється країнами ЄС та Єврокомісією, полягає в тому, що прийняття нових країн без права вето, принаймні на початковому етапі їх членства, дозволить їм приєднатися на більш гнучких умовах, не вимагаючи перегляду основних договорів ЄС, що деякі уряди ЄС не можуть переглянути.

Раніше лідери ЄС наполягали на необхідності такого перегляду, перш ніж блок зможе схвалити нових членів, таких як Україна, що наголошувало на ризику загострення тупикових ситуацій у Брюсселі. Проте спроби скасувати право вето для членів ЄС, що вже є, зіткнулися з рішучим опором не лише з боку Угорщини, а й Франції та Нідерландів.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Чорногорія
Бундестаг
Європейська комісія
Австрія
Європейський Союз
Франція
Швеція
Німеччина
Нідерланди
Угорщина
Україна
Молдова