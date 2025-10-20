ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
Київ • УНН
У Європейському Союзі розглядають пропозицію дозволити новим країнам вступати до ЄС без повного права голосу, що може зробити лідерів, як Віктор Орбан, більш поступливими до вступу України. Ця ініціатива дозволить країнам, як Україна, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето.
Деталі
Пропозиція про зміну правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії розробки і має бути схвалена всіма країнами, повідомляють три європейські дипломати та чиновник ЄС, знайомий із перебігом обговорень. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як ЄС повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладання вето окремими країнами.
Це остання спроба урядів країн блоку, які виступають за розширення ЄС, таких як Австрія та Швеція, вдихнути нове життя в процес розширення, який зараз блокується Будапештом та кількома іншими столицями через побоювання, що це може призвести до небажаної конкуренції на місцевих ринках або поставити під загрозу інтереси безпеки.
"Майбутні члени повинні відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключових інституційних реформ, таких як запровадження кваліфікованої більшості в більшості політичних сфер, - заявив Антон Хофрайтер, голова комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини. - Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС".
Ця ініціатива дозволить країнам, які перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова та Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето - права, яке уряди країн ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент для запобігання неугодній їм політиці ЄС.
Ідея цієї пропозиції, яка, за словами тих же дипломатів та офіційних осіб, неофіційно обговорюється країнами ЄС та Єврокомісією, полягає в тому, що прийняття нових країн без права вето, принаймні на початковому етапі їх членства, дозволить їм приєднатися на більш гнучких умовах, не вимагаючи перегляду основних договорів ЄС, що деякі уряди ЄС не можуть переглянути.
Раніше лідери ЄС наполягали на необхідності такого перегляду, перш ніж блок зможе схвалити нових членів, таких як Україна, що наголошувало на ризику загострення тупикових ситуацій у Брюсселі. Проте спроби скасувати право вето для членів ЄС, що вже є, зіткнулися з рішучим опором не лише з боку Угорщини, а й Франції та Нідерландів.
Доповнюється...