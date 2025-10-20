$41.730.10
Новые страны могут вступить в ЕС без полного права голоса - Politico

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Новые страны, такие как Украина, могут вступить в Европейский Союз без права голоса, что может сделать таких лидеров, как Виктор Орбан, более сговорчивыми. Это предложение находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми странами-членами.

Новые страны могут вступить в ЕС без полного права голоса - Politico

Новые страны могут вступить в Европейский Союз без права голоса, что может сделать таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, более сговорчивыми к вступлению в блок таких стран, как Украина, сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми странами, сообщают три европейских дипломата и чиновник ЕС, знакомый с ходом обсуждений. Идея заключается в том, что новые члены получат полные права после того, как ЕС полностью изменит свою систему функционирования, чтобы усложнить наложение вето отдельными странами.

Это последняя попытка правительств стран блока, выступающих за расширение ЕС, таких как Австрия и Швеция, вдохнуть новую жизнь в процесс расширения, который сейчас блокируется Будапештом и несколькими другими столицами из-за опасений, что это может привести к нежелательной конкуренции на местных рынках или поставить под угрозу интересы безопасности.

"Будущие члены должны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве политических сфер, - заявил Антон Хофрайтер, глава комитета по европейским делам Бундестага Германии. - Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС".

Эта инициатива позволит странам, находящимся на пути к членству, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето - права, которое правительства стран ЕС всегда ценили как важнейший инструмент для предотвращения неугодной им политики ЕС.

Идея этого предложения, которое, по словам тех же дипломатов и официальных лиц, неофициально обсуждается странами ЕС и Еврокомиссией, заключается в том, что принятие новых стран без права вето, по крайней мере на начальном этапе их членства, позволит им присоединиться на более гибких условиях, не требуя пересмотра основных договоров ЕС, что некоторые правительства ЕС не могут пересмотреть.

Ранее лидеры ЕС настаивали на необходимости такого пересмотра, прежде чем блок сможет одобрить новых членов, таких как Украина, что подчеркивало риск обострения тупиковых ситуаций в Брюсселе. Однако попытки отменить право вето для уже существующих членов ЕС столкнулись с решительным сопротивлением не только со стороны Венгрии, но и Франции и Нидерландов.

Дополняется...

Юлия Шрамко

