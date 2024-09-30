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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Крупнейшим катализатором расширения ЕС невольно стал глава рф путин - Bloomberg

Крупнейшим катализатором расширения ЕС невольно стал глава рф путин - Bloomberg

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 11:41  •  6335 просмотра

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Премьер-министр Хорватии заявил, что вторжение рф в Украину подтолкнуло больше стран в ЕС. По его словам, Путин непреднамеренно стал крупнейшим «промоутером» расширения Евросоюза.

Вторжение рф в Украину в 2022 году подтолкнуло больше стран в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, имея в виду что сейчас ряд стран находятся на разных этапах процесса вступления в ЕС.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg Adria.

Президент России Владимир Путин непреднамеренно стал крупнейшим катализатором расширения Европейского Союза после того, как его вторжение в Украину в 2022 году подтолкнуло больше стран в Союз. Об этом премьер-министр Хорватии заявил Bloomberg TV в интервью в Нью-Йорке вечером в пятницу.

За последние два с половиной года мы наблюдали стратегический сдвиг в том, что европейские столицы стали более открытыми для расширения ... Я считаю, что Владимир Путин был самым большим промоутером расширения

- сказал 54-летний Андрей Пленкович.

В июне ЕС согласился начать переговоры с Украиной и Молдовой.

Северная Македония обвиняет Брюссель в препятствовании вступлению в ЕС27 сентября 2024, 12:16 • 11296 просмотров

В начале 2024 года лидеры ЕС согласились начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, стремясь приблизить разделенную страну к Европе и противостоять растущему российскому влиянию. Кроме того, еще пять стран Западных Балкан находятся на разных этапах процесса вступления.

В следующие пять лет, особенно во время полномочий новой Комиссии, будет интересно увидеть, как каждая из них достигнет прогресса и выполнит критерии ... Мы всегда готовы поддержать прогресс наших соседей

- отметил глава правительства Хорватии.

Хорватия будет помогать восстанавливать энергетическую отрасль Украины11 сентября 2024, 15:09 • 17258 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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