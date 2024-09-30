Крупнейшим катализатором расширения ЕС невольно стал глава рф путин - Bloomberg

Вторжение рф в Украину в 2022 году подтолкнуло больше стран в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, имея в виду что сейчас ряд стран находятся на разных этапах процесса вступления в ЕС.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg Adria.

Президент России Владимир Путин непреднамеренно стал крупнейшим катализатором расширения Европейского Союза после того, как его вторжение в Украину в 2022 году подтолкнуло больше стран в Союз. Об этом премьер-министр Хорватии заявил Bloomberg TV в интервью в Нью-Йорке вечером в пятницу.

За последние два с половиной года мы наблюдали стратегический сдвиг в том, что европейские столицы стали более открытыми для расширения ... Я считаю, что Владимир Путин был самым большим промоутером расширения - сказал 54-летний Андрей Пленкович.

В июне ЕС согласился начать переговоры с Украиной и Молдовой.

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В начале 2024 года лидеры ЕС согласились начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, стремясь приблизить разделенную страну к Европе и противостоять растущему российскому влиянию. Кроме того, еще пять стран Западных Балкан находятся на разных этапах процесса вступления.

В следующие пять лет, особенно во время полномочий новой Комиссии, будет интересно увидеть, как каждая из них достигнет прогресса и выполнит критерии ... Мы всегда готовы поддержать прогресс наших соседей - отметил глава правительства Хорватии.

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