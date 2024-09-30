Крупнейшим катализатором расширения ЕС невольно стал глава рф путин - Bloomberg
Киев • УНН
Премьер-министр Хорватии заявил, что вторжение рф в Украину подтолкнуло больше стран в ЕС. По его словам, Путин непреднамеренно стал крупнейшим «промоутером» расширения Евросоюза.
Вторжение рф в Украину в 2022 году подтолкнуло больше стран в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, имея в виду что сейчас ряд стран находятся на разных этапах процесса вступления в ЕС.
Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg Adria.
Президент России Владимир Путин непреднамеренно стал крупнейшим катализатором расширения Европейского Союза после того, как его вторжение в Украину в 2022 году подтолкнуло больше стран в Союз. Об этом премьер-министр Хорватии заявил Bloomberg TV в интервью в Нью-Йорке вечером в пятницу.
За последние два с половиной года мы наблюдали стратегический сдвиг в том, что европейские столицы стали более открытыми для расширения ... Я считаю, что Владимир Путин был самым большим промоутером расширения
В июне ЕС согласился начать переговоры с Украиной и Молдовой.
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