Северная Македония обвиняет Брюссель в препятствовании вступлению в ЕС

Президент и премьер-министр Северной Македонии заявили о том, что Брюссель ставит препятствия на вступление страны в ЕС. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Премьер-министр Христиан Мицкоски заявил, что ЕС пытается "диктовать", что делать Северной Македонии, и сказал, что не допустит дальнейших задержек в переговорах о вступлении в Европейский Союз.

Президент Северной Македонии Гордана Сильяновская-Давкова во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сказала, что путь страны к членству в ЕС похож на "ожидание Годо".

Для нас членство в Европейском союзе после 20 лет переговоров и 16 положительных отчетов Еврокомиссии напоминает мистера Годо, потому что мы ждали его с 2005 года, постоянно подбадриваемые международными представителями с припевом: "Только одно условие или только одна уступка" - сказала она.

Контекст

Заявка Северной Македонии на вступление в ЕС отложена из-за спора с Болгарией по поводу балканской истории, языка и культуры.

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Предыдущее правительство Северной Македонии рассматривало требование Болгарии включить в конституцию страны упоминание о болгарском этническом меньшинстве. Однако поправка не прошла голосование в парламенте. А новое правительство Северной Македонии заявило, что внесет поправки в конституцию только в том случае, если Болгария сначала одобрит членство Северной Македонии в ЕС.

Ранее присоединение Северной Македонии к ЕС блокировалось Грецией из-за другого спора об истории и наследии. Он был урегулирован в 2018 году после того, как страна сменила название с Македонии на Северная Македония.

Добавим



Комментарии со стороны политиков Северной Македонии появились на фоне сообщений о том, что послы ЕС решили продвигать процесс вступления Албании в ЕС независимо от Северной Македонии. Хотя до сих пор обе заявки продвигались вместе. Страны стали кандидатами в члены ЕС два десятилетия назад, хотя переговоры о вступлении так и не начались.

Напомним

Летом президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова во время выступления на втором пленарном заседании Глобального саммита мира сказала, что архитектура безопасности Европы находится под угрозой, а неспровоцированная война, которую начала Россия против Украины, влияет на всех.

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