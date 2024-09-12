Сибига обсудил с главой МИД Северной Македонии укрепление обороноспособности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел и торговли Северной Македонии Тимчо Муцунским, где обсудили ряд важных вопросов. Об этом сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

«Во время нашего разговора мы с Тимчо Муцунским обсудили пути развития украинско-македонских отношений. Мы сосредоточились на дальнейшем укреплении обороноспособности Украины и обменялись мнениями накануне Недели высокого уровня ГА ООН. Украина ценит всю политическую и военную поддержку», - отметил Сибига.

Напомним

Также сегодня Глава МИД Андрей Сибига созвонился со своим с итальянским коллегой Антонио Таяни. В разговоре Сибига отметил, что Украина заинтересована в списанной итальянской военной технике.