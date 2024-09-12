Сибіга обговорив з главою МЗС Північної Македонії зміцнення обороноздатності
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України А. Сибіга провів телефонну розмову з колегою з Північної Македонії. Обговорили розвиток двосторонніх відносин, зміцнення обороноздатності України та підготовку до Тижня ГА ООН.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і торгівлі Північної Македонії Тимчо Муцунським, де обговорили низку важливих питань. Про це повідомили у МЗС України, пише УНН.
"Під час нашої розмови ми з Тимчо Муцунським обговорили шляхи розвитку українсько-македонських відносин. Ми зосередилися на подальшому зміцненні обороноздатності України та обмінялися думками напередодні Тижня високого рівня ГА ООН. Україна цінує всю політичну та військову підтримку", – зазначив Сибіга.
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Також сьогодні Голова МЗС Андрій Сибіга зідзвонився із своїм з італійським колегою Антоніо Таяні. В розмові Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці.