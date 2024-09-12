Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці - Сибіга
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів розмову з італійським колегою Антоніо Таяні. Обговорили військову допомогу, співпрацю оборонних галузей та питання українських дітей в Італії.
Голова МЗС Андрій Сибіга зідзвонився із своїм з італійським колегою Антоніо Таяні. В розмові Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці. Про це український дипломат написав у соцмережі X, передає УНН.
Дружня розмова з Антоніо Таяні. Подякував Італії за потужне головування в G7 та підтримку України. Обговорили прискорення наступного пакету військової допомоги Італії та посилення повітряного щита України. Я також висловив нашу зацікавленість у списаній італійській військовій техніці
За словами Сибіги, дипломати відзначили хороші перспективи для подальшої співпраці між нашими оборонними галузями. Також скоординували позиції напередодні тижня високого рівня ГА ООН.
"На двосторонньому порядку денному ми обговорили питання українських дітей, які внаслідок російської агресії тимчасово проживають в Італії", – зазначив глава МЗС України.
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