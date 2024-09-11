Італія під час головування в ЄС буде робити все, щоб покласти край війні - Мелоні на "Кримській платформі"
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про продовження підтримки України та зусилля для завершення війни під час головування в ЄС. Італія також приєднається до конференції з відновлення України у 2025 році.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Італія продовжить підтримувати Україну та робитиме все можливе для завершення війни під час свого головування в ЄС. Про це вона заявила на Четвертому саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
"Ми будемо й надалі стояти на вашому боці. Під час президентства Італії в ЄС ми будемо робити все, що покласти край цій війні", - сказала Мелоні.
Вона додала, що Італія приєднається до конференції з відновлення України у 2025 році.
Нагадаємо
Італія зберігає свою позицію щодо зброї, переданої Україні. Озброєння не можна використовувати для завдання ударів по російській території.