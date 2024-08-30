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Італія не дозволяє Україні вдаряти своєю зброєю по території рф

Італія не дозволяє Україні вдаряти своєю зброєю по території рф

Київ • УНН

 • 28046 перегляди

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що зброя, передана Україні, не може використовуватися для ударів по російській території. Італія надсилає переважно оборонне озброєння, включаючи нову батарею ППО Samp-T.

Італія зберігає свою позицію щодо зброї, переданої Україні. Озброєння не можна використовувати для завдання ударів по російській території. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, передає Corriere della serra, пише УНН

Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з росією, НАТО не перебуває у стані війни з росією, тому для Італії позиція залишається такою: використовувати нашу зброю на українській території. Потім інші країни вирішуватимуть, як вони вважають за потрібне

- заявив Антоніо Таяні.

За його словами, Італія відправляє Україні в основному оборонну зброю, а зараз збирається передати нову батарею до ППО Samp-T, яка не може бути використана на території росії.

Після масованого авіаудару рф: Боррель знову закликав зняти обмеження на удари по росії західною зброєю26.08.24, 20:34 • 45961 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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