Италия не позволяет Украине ударять своим оружием по территории рф

Италия сохраняет свою позицию относительно оружия, переданного Украине. Вооружение нельзя использовать для нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, передает Corriere della serra, пишет УНН.

Мы повторяем, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией, поэтому для Италии позиция остается такой: использовать наше оружие на украинской территории. Затем другие страны будут решать, как они считают нужным - заявил Антонио Таяни.

По его словам, Италия отправляет Украине в основном оборонительное оружие, а сейчас собирается передать новую батарею к ПВО Samp-T, которая не может быть использована на территории россии.

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