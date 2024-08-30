Италия не позволяет Украине ударять своим оружием по территории рф
Киев • УНН
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что оружие, переданное Украине, не может использоваться для ударов по российской территории. Италия посылает преимущественно оборонительное вооружение, включая новую батарею ПВО Samp-T.
Италия сохраняет свою позицию относительно оружия, переданного Украине. Вооружение нельзя использовать для нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, передает Corriere della serra, пишет УНН.
Мы повторяем, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией, поэтому для Италии позиция остается такой: использовать наше оружие на украинской территории. Затем другие страны будут решать, как они считают нужным
По его словам, Италия отправляет Украине в основном оборонительное оружие, а сейчас собирается передать новую батарею к ПВО Samp-T, которая не может быть использована на территории россии.
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