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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Италия не позволяет Украине ударять своим оружием по территории рф

Италия не позволяет Украине ударять своим оружием по территории рф

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 05:43  •  13408 просмотра

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что оружие, переданное Украине, не может использоваться для ударов по российской территории. Италия посылает преимущественно оборонительное вооружение, включая новую батарею ПВО Samp-T.

Италия сохраняет свою позицию относительно оружия, переданного Украине. Вооружение нельзя использовать для нанесения ударов по российской территории. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, передает Corriere della serra, пишет УНН

Мы повторяем, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, НАТО не находится в состоянии войны с Россией, поэтому для Италии позиция остается такой: использовать наше оружие на украинской территории. Затем другие страны будут решать, как они считают нужным

- заявил Антонио Таяни.

По его словам, Италия отправляет Украине в основном оборонительное оружие, а сейчас собирается передать новую батарею к ПВО Samp-T, которая не может быть использована на территории россии.

Після масованого авіаудару рф: Боррель знову закликав зняти обмеження на удари по росії західною зброєю26 августа 2024, 17:34 • 45466 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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